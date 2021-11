Everett Morton el conocido baterista y percusionista británico quien formó parte de The Beat, la banda de ska de principios de la década de 1980. Morton era conocido principalmente por su estilo de tocar la batería tan distintivo que incluía síncopa y polirritmo en un ritmo de rock. Así mismo su percusión reggae ayudó a darle a The Beat su sonido característico. Recordemos que esta singular banda compartió escenarios en ocasiones con The Police, The Clash o David Bowie,

“Bowie entró a nuestro camerino sólo para vernos, y Saxa no sabía quién era. Saxa le pidió que fuera a buscar unas cervezas”. Everett Morton

Morton era originario de St. Kitts y se mudó cuando era un adolescente a Birmingham, Inglaterra. A mediados de los años 60 se metió en una escuela de percusión y comenzó a tocar con la banda de su primo, su talento lo llevó a ser reconocido por los grupos locales que poco a poco lo reclutaron. Es exactamente en 1978, con una pequeña trayectoria musical que Morton decidió unirse con Dave Wakeling, David Steele, Andy Cox, Saxa y Ranking Roger para formar The Beat.

The Beat, la banda de ska inglés

The Beat se formó en Birmingham en el año de 1978, cabe mencionar que en el continente americano se conocían más como The English Beat. Los músicos alcanzaron el éxito en parte, debido a los temas y letras que abordaban en sus canciones; como el amor, la amistad y temas sociopolíticos. Cuando la banda firmó con 2-Tone Records, el sello discográfico de Coventry lanzaron su primer single en 1979; una versión de “Tears of a Clown” de Smokey Robinson. Alcanzaron el número 6 en la lista del Reino Unido, era simplemente un sonido y melodías inolvidables, que relucían entre muchas bandas más debido al distintivo estilo sincopado de la batería de Morton.

The Beat se distinguió de las bandas punk británicas de la época, y del propio ska, al incorporar en sus composiciones algunos elementos de reggae, calypso, ska, Motown y música latina.A principio de los años ochenta lanzaron tres álbumes de estudio, y tras separarse en 1983 tuvieron un reencuentro para 2003.

Desafortunadamente en 1983 The Beat se disolvió, entonces Morton y Saxa formaron The International Beat, encabezados por el vocalista Tony Beet. La banda continuó tocando y produciendo música durante la década de 1990. Las reuniones conmovieron a los músicos y el anhelo de revivir viejas épocas llevaron a Morton a reunirse con Ranking Roger y tocaron como The Beat en el Reino Unido, hasta la muerte de Ranking Roger en 2019.

Tristemente el influyente baterista de ska, Everett Morton murió a los 71 años de edad. La noticia fue anunciada por la banda The Beat, el pasado 9 de octubre a través de sus redes redes sociales. La causa de muerte continúa sin ser revelada hasta el momento.

“Con gran tristeza para nosotros tenemos que anunciar el fallecimiento de Everett Morton, un hombre hermoso y talentoso. Su familia naturalmente está pasando una situación difícil. Respete su privacidad. ¡RIP Gaffah! « The Beat

Legado de Morton

Amigos, compañeros y colegas de la industria concuerdan en que fue uno de los bateristas más influyentes y destacados a nivel técnico en la escena vinculada al post-punk y al ska en particular. Morton fue parte fundamental de esos movimientos desde finales de los años ‘70.

