EXPO TATTOOARTE REGRESA A LA CDMX Y SERÁ ESPECTACULAR

La Expo TattooArte está de vuelta en la Ciudad de México y para esta ocasión contará con algunos de los artistas más exitosos y reconocidos con la aguja y tinta, precisamente para que te hagas de tu primer tatuaje o simplemente para ponerle una raya más al tigre, como dicen las abuelitas.

Esta será la cuarta edición de la Expo TattooArte, y de acuerdo a sus organizadores, promete ser la más espectacular y grande de todas. Podremos encontrar más de 300 tatuadores de todo el continente americano, quienes además de andar plasmando diseños en la piel, agendando citas y vendiendo artículos referentes al mundo del tattoo, darán seminarios acerca de esta forma de arte y expresión.

Habrá pláticas informativas donde se ahondará en la historia del tatuaje, derribar mitos y revelar las realidades de traer tinta en el cuerpo. Todo esto será realizado por los expertos, quienes son reconocidos mundialmente en cada uno de los campos que se van a abordar. Recuerda que los tabúes son para derribarlos y aquí sucederá precisamente eso.

Lo mejor de todo es que las charlas y mesas de trabajo son para todo público, desde aquel que quiere hacerse su primera línea hasta los profesionales que buscan mejorar y mantenerse actualizados en el arte. Así que no hay problema si sólo vas a ver y conocer, aquí no se discrimina.

Expo TattooArte también contará con performances en vivo y una amplia gama de productos, materiales e instrumentos para los artistas tatuadores, ya sea que lleven años en el negocio o apenas quieran comenzar. Quién sabe, tal vez tú seas el nuevo maestro del tatuaje mexicano.

Obviamente la música no podría faltar en un evento de tal magnitud, por lo que habrá DJs invitados amenizando el evento, aunque al momento no se sabe qué otros artistas estarán, de acuerdo a Chilango, Fidel Nadal nos pondrá a cantar “No aceleres el tiempo”. Ahora que si lo que te prende es el street art, podrás disfrutar de una exposición de piezas realizadas por puro talento mexicano.

La Expo TattooArte se llevará a cabo en la Sala de Armas de Ciudad Deportiva, donde está el Autódromo y el Foro Sol, para que no te pierdas. Los días que se llevará a cabo son el 4 y 5 de diciembre. El costo por día es de $100 pesos, aunque esto está en preventa, porque si vas el mero día costará $150. Si compras el abono te saldrá en $150 preventa o $250 el día del evento. Ahora que si quieres la experiencia completa y participar en la rifa de un tatuaje de 10 cm, además de llevarte algunos regalitos, puedes adquirir el boleto Edición Especial, con un costo de $299 (incluye la entrada por ambos días).

No olvides checar las redes sociales del evento para saber quiénes serán los tatuadores invitados y demás personalidades que se presentarán en la cuarta edición de la Expo TattooArte.