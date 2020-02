La exposición explorará la importancia de la tecnología y el diseño visual en la carrera de los artistas

El Museo de Diseño de Londres presenta la exposición Electronic: From Kraftwerk to The Chemical Brothers en donde abordarán los mundos visuales de algunas de las bandas electrónicas más importantes de la historia.

El arte visual, el diseño y la preocupación por la experiencia visual es algo que ha acompañado los shows de ciertas bandas de este género.

En esta exposición repasaran los mundos de Kraftwerk, The Chemical Brothers, Aphex Twin, Jean Michael Jarre, entre otros, explorando la relación de su música con la tecnología.

La exposición estará acompañada de música de fondo tanto de las bandas como del DJ francés Laurent Garnier quien creó sonidos especiales para la muestra.

La exhibición incluirá proyecciones 3D como la que ofrecerá Kraftwerk con una duración de media hora.

“Evocando la experiencia de estar en un club, esta exhibición transportará a los asistentes a través de la gente, el arte, el diseño, la tecnología y la fotografía que han capturado y formado el paisaje de la música electrónica”, declara el sitio oficial del museo.

Esta muestra se adentrará en el mundo futurista de la música electrónica y el diseño que lo acompaña.

Además se lee la advertencia de que la exposición mostrará luces intermitentes por lo que no es apta para personas con epilepsia.

La exposición estará disponible a partir del 1º de abril y hasta el 26 de julio del 2020, si quieres conocer más información del evento puedes visitar el sitio oficial del recinto.

