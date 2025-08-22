Exposición «Espíritus en el pantano»: La visión de Oscar Murillo en el Museo Tamayo

El Museo Tamayo se transforma en un lienzo vivo con la llegada de «Espíritus en el pantano». La nueva exposición del aclamado artista colombiano Oscar Murillo. Más que una simple muestra, esta propuesta invita al público a ser partícipe activo de una obra de arte en constante evolución. Una exploración profunda sobre la colectividad, la memoria y la precariedad.

El patio central del museo se convertirá en un «pantano» metafórico. Un espacio inundado por enormes franjas de tela negra que alguna vez formaron parte de la Bienal de Venecia. Sobre estas telas, los visitantes serán invitados a dejar sus trazos con crayones negros, creando una acumulación de dibujos que crecerá día a día. Esta pieza monumental, que Murillo concibe como una «presencia espiritual latente». Se aleja de la autoría individual para abrazar una creación compartida, donde cada línea es un eco de una historia.

Lo más conmovedor de esta obra es su culminación: al final de la exposición, las grandes telas serán cortadas en fragmentos. Estos «espíritus» de tela, impregnados con los trazos de miles de manos, serán entregados al público. Dispersándose por la ciudad y llevando consigo un pedazo de esa experiencia colectiva. Como explica la curadora Taiyana Pimentel, se trata de una obra que cuestiona la precariedad y la visibilidad. Un punto de fricción entre la historia, la memoria y el sentimiento de pertenencia.

Todo sobre la instalación «Espíritus en el pantano»

La exposición complementa esta pieza central con otras obras de Murillo, incluyendo un impactante fotomural de su madre. Que reflexiona sobre temas de migración, trabajo y la relación entre el cuerpo y la industria. También se presentará una serie de videos documentales y poéticos filmados por el artista a lo largo de los años.

Oscar Murillo, conocido por su trabajo sobre la dimensión social de la performance. Ha realizado proyectos similares en espacios de gran prestigio, como la Tate Modern de Londres, donde 70,000 personas participaron en una sesión de dibujo colectivo. Su obra, que le ha valido reconocimientos como el Premio Turner, busca generar una energía colectiva que va más allá del arte tradicional.

«Espíritus en el pantano» es una colaboración entre el Museo Tamayo y el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO). La exposición estará abierta hasta el 23 de noviembre. Adicionalmente, el 23 de septiembre, Murillo y Pimentel sostendrán una conversación. La cual será abierta al público en el auditorio del museo para profundizar en los conceptos de la muestra.

Fecha y horario para visitar la exposición

La exposición estará abierta al público a partir de las 10:00 horas del sábado 23 de agosto de 2025. En el patio central y la sala 5 del Museo Tamayo. Ubicado en Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El horario es el siguiente: martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. La entrada a la exposición será libre para todo el público.