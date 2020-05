CONOCE LA EXPOSICIÓN VIRTUAL: «NO ME MIRES.NO ME TOQUES»

La muestra virtual reunirá reunirá a más de 90 artistas

El cierre de museos y galerías en Perú ha obligado a los artistas a buscar nuevas alternativas para difundir su arte. Una de ellas es la exposición virtual “No me mires, no me toques. Espectro viral del siglo XXI” que contará con más de 90 artistas, algunos de origen peruano y otros más internacionales.

Algunos delos artistas que participarán son: Eduardo Tokeshi, Fito Espinosa, Marcelo Wong, Patsy Higuchi, Grimanesa Amoros, peruana que radica en New York. Tamara Campo (Cuba), Gabriel Marchisio (Uruguay), Raúl Cañibano (Cuba), entre otros.

El concepto de esta exposición, es muestra como se ve desde un punto de vista artístico la pandemia ocasionada por la aparición del COVID-19. Algunas de las obras reflejan algunos sentimientos provocados por el aislamiento ( como la soledad, la fugacidad de la vida, el confinamiento, la ansiedad, la depresión, el anhelo de libertad física y mental).

“No me mires, no me toque. Espectro viral del siglo XXI” estará formada por distintas artes plásticas, como: pintura, escultura, arte sonoro, ilustración digital, fotografía y videoar­te.

