La exposición David Bowie is que durante seis años recorrió varias ciudades del mundo para presentar archivos personales del músico y actor que exploraban su paso por la industria de la música y el entretenimiento desde el inicio, pero sobre todo sobre su viaje como un artista que ha influyó en un sinfín de generaciones y que se convirtió en un ícono de la cultura popular.

Ahora la exposición regresa en Realidad Virtual y podrás verla desde la comodidad de tu hogar. David Bowie is y Sony Music Entertainment Inc. de Japón, en colaboración con DB Archive, Planeta y V&A, lanzarán este proyecto pero en forma digital.

En un comunicado de prensa publicado en la página oficial del artista, también se revelaron algunos detalles que formarán parte de este proyecto digital que utiliza uno de los elementos más atractivos de la actualidad para acercar el trabajo de Bowie a nuevos públicos –como los que no tuvieron la oportunidad de asistir a la exposición – y a las nuevas generaciones que realizan una gran parte de sus actividades a través de los dispositivos móviles.

“La experiencia digital, una de las primeras en su tipo, presentará una secuencia impresionante de espacios audiovisuales donde se podrá experimentar el trabajo y algunos objetos personales en la vida de Bowie. Escáneres de tercera dimensión serán los encargados de mostrar cada detalles del increíble vestuario, así como algunos artefactos de valor. La experiencia también permitirá a los espectadores, ponerse de manera virtual uno de los trajes de Bowie”.

No sólo se exhibirán los icónicos trajes de Bowie –aproximadamente 60 piezas– incluidos los seis diseñados por Freddie Burretti para el tour de Ziggy Stardust, sino también letras de sus canciones escritas a mano –un total de 85 hojas– como la de “Fame”; artes originales de sus discos como el primer boceto de Young Americans; pinturas en óleo como los retratos que Bowie realizó de Iggy Pop; fotografías; videos que recorrerán su vida desde su adolescencia hasta sus últimos años de vida. Su carrera como actor forma una parte importante de su legado, así que también formará parte de David Bowie is Virtual junto a videos inéditos de sus presentaciones comerciales para la televisión, videos musicales y más.

Entre las cosas que se podrán descubrir son:

Según un comunicado, el proyecto saldrá a la luz en otoño de este año, aunque todavía no existe una fecha exacta ni cuánto costará ingresar desde el celular.

