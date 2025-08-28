FAE 2025: El Festival de Arquitectura en Español que conectará a México con el mundo

La Ciudad de México se prepara para convertirse en el epicentro de la arquitectura contemporánea. El Festival de Arquitectura en Español (FAE) celebrará su edición 2025 los días 4 y 5 de septiembre, ofreciendo una experiencia única que entrelaza la historia del diseño con las voces más influyentes del presente. Este año, el FAE 2025 no solo será un ciclo de conferencias, sino un espacio integral que combina el debate profesional con recorridos por el patrimonio arquitectónico y una experiencia gastronómica de alto nivel.

El FAE 2025 reunirá a destacadas figuras del panorama internacional, que dialogarán sobre el pasado y el futuro de la arquitectura. Entre los invitados de honor se encuentra Ryue Nishizawa (SANAA, Japón), reconocido con el Premio Pritzker 2010, considerado el máximo galardón en la arquitectura. Junto a él, participarán talentos de talla mundial como el mexicano Mauricio Rocha, premiado con el Mies Crown Hall Americas Prize 2023; el estadounidense Jimenez Lai, referente de la arquitectura experimental; los españoles Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda (Amid.cero9), docentes en prestigiosas universidades como Harvard y Princeton; y el mexicano Manuel Cervantes, especializado en vivienda y equipamiento urbano.

Recorridos, sabores y experiencias unicas en el FAE 2025

Más allá de los diálogos, el FAE 2025 ha diseñado un programa pensado para los sentidos. Los asistentes tendrán la oportunidad de recorrer algunas de las obras más emblemáticas del Movimiento Moderno en la capital mexicana, conectando de forma directa con el legado que ha definido la estética de la ciudad. Para complementar esta experiencia cultural, el festival incluirá un menú exclusivo a cargo del renombrado chef Miguel Sánchez Navarro (CARDO), con cócteles y traslados incluidos, consolidando al FAE como un evento de intercambio profesional y cultural.

El FAE 2025 también reafirma su compromiso con las nuevas generaciones a través de dos iniciativas clave. Durante la segunda jornada, el viernes 5 de septiembre, se llevará a cabo la entrega del Premio Félix Candela, un concurso internacional de ideas enfocado en jóvenes arquitectos y diseñadores. La edición Volumen 7: BABEL se centró en explorar espacios de encuentro que promuevan la comunidad y la contemplación, reflejando el espíritu del festival.

Además, por primera vez, el FAE lanza la convocatoria “Descubrimientos”, que seleccionará a arquitectos emergentes hispanohablantes para presentar su trabajo ante el jurado del evento, proyectando a México como un punto de referencia en el debate arquitectónico global. El Festival de Arquitectura en Español es una iniciativa del Instituto Español de Arquitectura (IESARQ), bajo la dirección de Jesús Rubio y Cynthia de Jesús. Los boletos para este el FAE 2025 están disponibles a través de la página oficial o solicitando información en [email protected].