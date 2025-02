Famosos a favor de Emilia Pérez: Las razones detrás del apoyo

La diversidad de opiniones en torno a la cinta «Emilia Pérez» ha marcado ya incluso una agenda respecto al filme. Diariamente, esta película obtiene menciones y publicidad gratuita gracias a que la polémica en torno a ella, se extiende conforme más gente entra a la conversación. Con la próxima entrega de los Premios Oscar, los comentarios se han intensificado y hay varios famosos a favor de Emilia Pérez.

Detrás de esta llamada «defensoría» hay varias razones para que los famosos a favor de Emilia Pérez defiendan el largometraje. Algunos han resaltado la calidad estética, el impacto de su música, la trama e incluso, la decisión de abordar un tema tan delicado como el narcotráfico y la violencia que ha desencadenado en México. Aquí te presentamos algunos de los comentarios en pro de la controvertida cinta.

La viralización de un video del mexicano hablando con el director de «Emilia Pérez«, Jacques Audiard levantó revuelo entre sus seguidores. El director ganador del Oscar mencionó que, aunque la cinta no cuenta con números musicales tan tradicionales, se sintió maravillado por tal aspecto.

“Creo que para que exista el tono… la película tiene que existir en una realidad cinematográfica. Y ‘Emilia’ lo logra. Empiezas con una coreografía más tradicional, más fluida y poco a poco, la propia película, sus ritmos, el uso de la luz y de la cámara se vuelven musicales, aunque no haya momentos musicales”.

El director de películas como Avatar y Titanic mencionó en una entrevista para el pódcast Ringer Movies su encanto con «Emilia Pérez«. Muchos de sus fans, han atribuido la buena mención de la polémica cinta a la estrecha relación que sostiene con Zoe Saldaña, co-protagonista en «Emilia Pérez» y quien interpreto a «Neytiri» en Avatar, éxito en taquillas de Cameron. De hecho, la actriz señaló que, tras su triunfo en los Globos de Oro, el cineasta fue de los primeros en felicitarla.

“Lo que vi, y que me impactó, fue Emilia Pérez. Ya la he visto tres veces. Simplemente no se parece a ninguna otra película que se haya hecho jamás, ¿sabes? Quiero decir, creo que es audaz, atrevido, es una visión. Está bellamente ejecutada. Es una hermosa pieza cinematográfica”