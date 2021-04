5 FAMOSOS QUE BUSCAN UN LUGAR EN LA POLÍTICA MEXICANA

De cara a las elecciones estatales y locales más grandes de la historia de México, que se celebrarán el próximo 6 de junio del 2021; muchos partidos políticos han decidido reclutar personalidades famosas, que van desde deportistas y conductores de televisión, hasta actores y cantantes; esperando que su carisma y popularidad entre las audiencias les den ventaja frente a sus competidores para ganar las elecciones y así; hacerse de un lugar en la -cuestionable- política mexicana.

Con más de 3 mil puestos de elección popular en juego en las 32 entidades federativas; se trata del proceso electoral más grande de la historia por el número de cargos que se renovarán, entre los que destacan gubernaturas estatales, diputaciones locales y federales, regidores, concejales, entre otros.

No son pocas las personas con fama que han incursionado en la política, pues hay un sin número de ellos que han sido desde diputados hasta gobernadores. Uno de los ejemplos más modernos es el de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos.

Uno de los partidos que más candidatos de la farándula o el deporte está impulsando es Encuentro Solidario (PES), que en aras de mantener su registro como nuevo partido, y no perderlo como ocurrió en 2018, presentó a varios ex-futbolistas como sus candidatos. Redes Sociales Progresistas (RSP), asociado a la ex-lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, también está postulando a un gran número de famosos. Destacan la boxeadora Mariana La Barbie Juárez y el actor y conductor Alfredo Adame; quienes buscarán una diputación federal; así como los luchadores Blue Demon, Tinieblas y Místico, quienes pretenden conquistar diversas alcaldías en la Ciudad de México.

5 famosos que contenderán en 2021 o que están registrados como precandidatos para las elecciones 2021

Gráfico de Meztli Aguilar vía La Razón.

Carlos Villagrán

El actor Carlos Villagrán de 77 años de edad, a quien todos recordamos por su icónico papel en la pantalla chica como Quico en el Chavo del 8; se postuló para dos pre-candidaturas, una para gobernador de Querétaro y otra para la presidencia municipal de la capital del estado.

Sin embargo, el histrión no obtuvo ningún nombramiento por lo que se quedó fuera de la contienda. Villagrán hizo su registro como precandidato por el Partido Independiente de Querétaro, pero la diligencia decidió aliarse con Acción Nacional, dejando fuera de la jugada al infame Quico.

Jorge Campos

El icónico guardameta mexicano, famoso por sus vistosos uniformes, buscaría obtener una diputación federal representado a su distrito natal, Acapulco, Guerrero, a través del Partido Encuentro Solidario, sucesor del Partido Encuentro Social, que perdió su registro en 2018.

Además del «Brodi», el PES ya había anunciado la postulación de Adolfo “El Bofo” Bautista Herrera (delantero retirado) por el distrito de Guadalajara; buscando repetir la fórmula que utilizó, con éxito, en las elecciones del 2015, cuando Cuauhtémoc Blanco se alzó victorioso con la presidencia municipal de Cuernavaca.

En Guerrero, el PES resaltó las condiciones que Campos tiene como candidato diciendo:

“Es un hombre que se ha destacado por su gran profesionalismo como deportista y Seleccionado Nacional, así como por su gran humildad con la gente y su trayectoria intachable”, dijo Nicolás Hernández Castillo, integrante de la coordinación en Guerrero del Partido Encuentro Solidario (vía Dallas News).

Blue Demon Jr.

Blue Demon Jr. es uno de los tres luchadores con el que el nuevo partido, Redes Sociales Progresistas (RSP), intenta ganar este año tres alcaldías de la Ciudad México. El «demonio azul», hijo adoptivo de Alejandro Muñoz Moreno, leyenda del cuadrilátero y enemigo vitalicio del «El Santo»; admitió en entrevista con Proceso que, aunque no está preparado para gobernar, los años sobre el ring lo han convertido en una especie de «servidor público».

Además, aseguró tajantemente que, de ganar las elecciones, no se quitará la máscara y gobernará bajo el anonimato, ya que no hay ninguna ley que dicte lo contrario.

«Las máscaras solo se pueden perder en un cuadrilátero, así como un boxeador con un título mundial. Estamos buscando protecciones para mi identidad, me protege la ley, no violo ninguna regla«.

A principios de marzo del 2021, Monica Carrillo, actual esposa de Blue Demon Jr; confirmó a medios locales que presentó una denuncia por violencia intrafamiliar en contra del luchador.

Alfredo Adame

El polémico actor y presentador Alfredo Adame fue elegido para la Diputación Federal del Distrito 14 de Tlalpan en la Ciudad de México por el nuevo partido Redes Sociales Progresistas (RSP), fundado en enero del 2019.

Sin embargo; y de cara a las elecciones, el aspirante de 62 años ha estado envuelto en una marejada de controversias, que definitivamente obstaculizarán su victoria. Recientemente, se filtró a través de redes sociales un audio proveniente de WhatsApp, en donde Adame asegura que que RSP no logrará mayoría en la Cámara de Diputados y que se quedará con 25 millones de pesos de los 40 de su campaña política, pues, justifica, «así son los negocios». En el audio también se mencionan los nombres de Elba Esther Gordillo y Marcelo Ebrard.

«Ahora te voy a decir cuál es el pedo: los dueños de ese partido son Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther«.

Por si eso fuera poco, Adame fue vinculado a proceso por delitos fiscales el pasado 8 de abril; ya que un juez consideró que existen elementos suficientes para iniciarle un proceso penal al no haber notificado al SAT sobre su cambio de su domicilio fiscal.

Ernesto D’Alessio

El actor y cantante Ernesto D’Alessio, hijo de la famosa intérprete Lupita D’Alessio, no se conforma únicamente con su cargo como diputado federal, pues también fue seleccionado como pre-candidato para buscar la gubernatura de Nuevo León por el Partido Encuentro Solidario (PES).

D’Alessio, quien responde al nombre de Ernesto Vargas Contreras; destacó que su proyecto no contemplaba la gubernatura, pero el PES le solicitó no descartarse para participar en la contienda. Señaló que de no ir por la gubernatura está la posibilidad de buscar la alcaldía de Guadalupe o una diputación local, pero que no volverá re-elegirse a nivel federal.