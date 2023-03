Fan Ho: el fotógrafo de los claroscuros y magníficas composiciones

Las composiciones cuidadosamente equilibradas y el juego eterno de las sombras son el sello característico de Fan Ho en sus fotografías. Exquisitas piezas con un valor visual que va más allá de una simple fotografía. La sutileza con la que empató sujetos, objetos y formas dan un carácter óptico por demás formidable.

Fan Ho nació un ocho de octubre de 1931 en Shanghái, China donde vivió su infancia de manera tranquila hasta que su padre le regaló una cámara réflex binocular (TLR) Rolleiflex y comenzó el camino en la fotografía de manera autodidacta. Cuando cumplió 18 años, su familia decidió mudarse a Hong Kong donde tuvo un amplio espectro de lugares donde realizar su fotografía.

Considerado el Cartier Bresson de Hong Kong, Fan Ho proyecto algo más allá del “instante decisivo” de Cartier. Fan Ho “cazaba” momentos de la vida cotidiana donde no sólo podía capturar algo inusual o maravilloso, sino combinarlo con el asombroso juego de sombras y la composición que iba más allá de contextualizar una fotografía.

Las recomendaciones de Fan Ho, el fotógrafo maestro autodidacta, eran encontrar un buen lugar y ser pacientes para poder encontrar el momento idóneo donde la luz, la situación y la composición hicieran magia para lograr una buena fotografía que incluya espíritu alma y personalidad de lo retratado.

Fan Ho obtuvo múltiples premios durante su carrera. Destacan entre ellos las ocho nominaciones a mejor fotógrafo del mundo por la Photographic Society of America; desde 1956 ganó más de 300 premios internacionales y fue nombrado Fellow de las sociedades Photographic Society of America, Royal Society of Arts y otras agrupaciones de profesionales en Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Brasil, Argentina y Singapur.

Pero el bueno ojo de Fan Ho no solo destacó en la fotografía. También fue director de cine y realizó 24 películas dentro del cine independiente y el cine erótico. Fue seleccionado en tres ocasiones por el Festival Internacional de Cannes para su colección permanente de archivos.

La fotografía de Fan Ho es la más icónica sobre la vida de Hong Kong en las décadas de 1950 y 1960. La expresión de su arte logró contener en disparos la forma de permanencia y resistencia en un país con una política complicada y una vida social por demás difícil. Los instantes capturados por Fan Ho almacenan horas de espera y un poderoso ojo para componer al instante con el trasfondo cultural y poético de la ciudad que lo recibió a sus 18 años.

Fan Ho falleció el 19 de junio de 2016 a causa de una neumonía a los 84 años, dejando detrás un legado y una inspiración grande para que la fotografía callejera no se asuma como algo fácil por tratarse de la vida cotidiana, sino un estudio real de lo que se quiere fotografiar.