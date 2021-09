FARM AID 2021 ES UNA IRRESPONSABILIDAD: NEIL YOUNG

Neil Young se ha negado a presentarse en vivo, esto porque fue considerado para participar en el Farm Aid 2021, un festival que él mismo fundó junto a Willie Nelson, John Mellencamps y Dave Matthews, y del cual acaba de bajarse argumentando que los conciertos en esta época donde la pandemia por covid-19 aún permea al mundo son un acto irresponsable hacia la población en general.

De acuerdo Stereogum, Young en un principio mencionó que no participaría en el Farm Aid 2021 por temor de poner en riesgo su propia salud e infectarse de coronavirus a los 75 años de edad, sin embargo, en poco tiempo se reveló que una de las causas principales es un conflicto que tiene el cantante con la empresa Live Nation y otras promotoras que solamente están buscando sacar dinero al público y arriesgando que la pandemia continúe por más tiempo del que debería.

“Mi alma me dice que estaría mal… Me pregunto si Farm Aid será seguro para todos con la pandemia de Covid en aumento. Me preocupo por eso… Mi alma me dice que estaría mal arriesgarme a que alguien muera porque quiere escuchar música y estar con amigos”.