FEMINISTAS VS COMERCIANTES: LUCHAR POR EL DERECHO A PISO

El pasado 11 de abril se desató una riña feministas vs comerciantes, cuando las primeras ocupaban el pasillo lateral de Bellas Artes para comerciar sus productos. Fueron agredidas por alrededor de 60 ambulantes del Centro Histórico quienes armados con palos y objetos punzocortantes; llegaron con el fin de desalojar -violentamente- a la llamada Merkadita Feminista, iniciativa de la organización Autogestión Feminista.

Merkadita Feminista es un proyecto de autogestión que busca exponer y reivindicar la violencia económica que sufren miles de mujeres en territorio nacional. Además también es un clara recuperación del espacio público mediante la instalación de tianguis y puestos, como un acto de protesta en contra de la pobreza, entendida en el contexto de la violencia de género.

“Las ‘mercaditas’ son un espacio para que nos organicemos nosotras y tengamos opciones. No esperar a que el Estado lo haga, porque el Estado nos puede mantener en una situación de precariedad histórica constante. Queremos accionar y defender el derecho a organizarnos”, explica Elsa, integrante de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza Vía Corriente Alterna, 2021.

Estos espacios libres de violencia ofrecen a la mujeres involucradas la opción de remodelar el sistema económico capitalista del país; pues la relación compra y venta no es el único escenario posible. También hay opción a trueque e intercambio de conocimientos. Una construcción de vínculos no solo en lo económico, si no a nivel personal.

«Se trata de buscar opciones, ir acompañadas y sobre todo defender esta nueva propuesta: el derecho a organizar una economía diferente entre mujeres».

«Una chica estaba en su puesto (en la mercadita), cuando llegó una tipa y le pegó con un palo y la bañó en salsa (…) Se habían juntado varios. Primero empezaron a agredir con palos, luego empezaron a aventar bloques de hielo, a muchas las cortaron e hirieron con el hielo. (…) A algunas les robaron las mercancías y su dinero”, narra Noemí Hernández, una de las manifestantes que ese día acudió a Bellas Artes. Vía Corriente Alterna, 2021.

De acuerdo a los testigos que circulan en redes sociales, las autoridades capitalinas, quienes presenciaron el ataque de ambulantes contra feministas; no actuaron en función de detener el altercado. En su lugar, se evidencia al personal de la Dirección General de Concertación Política (de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México), instando a las colectivas feministas a retirarse pues la explanada de Bellas Artes es una zona donde está permitido el comercio informal, pero solo «algunos días».

Tras lo sucedido, y luego de una serie de manifestaciones (y de haber sido encapsuladas por elementos de seguridad de la CDMX durante ellas); La Merkadita Feminista se está colocando actualmente en las inmediaciones de la Glorieta de Insurgentes. Mientras tanto y durante este fin de semana (17-18 de abril), el pasillo disputado permaneció cerrado al público.

Líderes ambulantes: Mafia poderosa y peligrosa

Luchar por un pedazo de cinco centímetros de una calle en muchos de los casos ha provocado hasta la muerte y en consecuencia, la rivalidad entre líderes ambulantes. El poder de un comerciante se mide por la fuerza o diálogo que tenga con otros colindantes, «las esquinas».

De acuerdo a información del Universal (2017), son dos las familias líderes del ambulantaje en Ciudad de México y la de Alejandra Barrios Richard es la más poderosa de ellas.

Barrios Richard controla actualmente la zona Centro de la capital; opera en oficinas de las calles de Bolivia y Tacuba; y es quien mantiene el dominio con más de 12 mil ambulantes, sin contemplar a su familia. La ex diputada local del PRI logró recientemente evitar ser detenida por cualquier delito que no amerite prisión preventiva de oficio; luego de ser vinculada a proceso por extorsión y robo agravados. Su hija, la también lidereza Diana Sánchez Barrios, se encuentra actualmente detenida en el penal de Santa Martha Acatitla a la espera de proceso, acusada de extorsión agravada y robo agravado en pandilla.

Alejandra Barrios Richard

La segunda organización líder del ambulantaje es la de los Sánchez Rico. Luego de la muerte en 1996 de la matriarca, Guillermina Rico -primera mujer líder de ambulantes en el Centro Histórico- la siguiente en la línea de sucesión fue su hija, Silvia Sánchez Rico. El mal manejo de la ex-lidereza y sus nexos políticos la llevó a ser aprehendida a principios del dos mil junto a su hijo y condenada a prisión en el Reclusorio Oriente por los delitos de lesiones y tentativa de extorsión.

Recientemente, el hijo de Silvia Rico, Julio César Ramos, «Julio Rico«, líder de la Unión de Comerciantes Independientes del Centro Histórico y su hijo Abraham Ramos; fueron detenidos por los delitos de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro exprés, y de extorsión. Actualmente permanecen en el Reclusorio Sur a la espera de proceso jurídico.