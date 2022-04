Festival Akamba: precios y todo lo que habrá entre plantas de agave

En casi un mes tendremos uno de los festivales más cercanos a la naturaleza que la gran variedad de eventos en México ofrece. Se trata del festival Akamba, una fiesta para celebrar la naturaleza y sus elementos: agua, tierra, aire y fuego, así como lo que ocurre en nuestro entorno y cultura. Todo esto en el pueblo mágico de Tequila, Jalisco.

Pero Akamba no se trata sólo de un festival de música, arte y gastronomía; es un espacio de convivencia positiva y memoria trascendente, es una celebración al fuego, al ritmo y a la tierra. El nombre del evento (Akamba) proviene de la palabra de origen purépecha que significa agave. Los purépechas de la región donde se realiza el festival se refieren a esta planta así, una planta mística y milenaria, sagrada.

“Akamba tiene lugar en un espacio rodeado de agaves, con un volcán de fondo; el escenario de un festival único donde invitamos a los tapatíos y a la gente de todo el mundo a celebrar nuestro origen con fuego y música; a festejar el volver a estar juntos de nuevo dentro de un marco artístico, gastronómico y cultural”. Carlos Verástegui – Festival Akamba

Para esta edición, se tiene contemplado a un line up de gran categoría, con artistas como BadBadNotGod, Bomba Estéreo, Easy Stars All Stars, DJ Tennis, Franc Moody, Chaos in The CBD, DJ Seinfield. Pero más allá de la música, Akamba también tendrá este 2022 un Circuito de Arte, el cual te llevará a un nuevo horizonte festivo en el que habrá desde instalaciones plásticas, escultura y murales, hasta proyecciones digitales,arte electrónico y construcciones luminosas. Al momento se contempla presentar piezas de creadores provenientes de Coahuila, la CDMX y otros lugares que se irán revelando conforme se acerque la fecha.

Akamba: ¿Cuándo, dónde y cuánto?

El festival Akamba se llevará a cabo el próximo 14 de mayo, en Tequila, Jalisco, pero no es ir a un estadio o recinto cerrado; es agarrar carretera, entrar al camino del agave y vivir una aventura en una región emblemática de nuestro país, responsable de la denominación de origen de nuestra bebida más representativa.

Los boletos ya se encuentran a la venta, y puedes adquirirlos a través del sistema Boletia o en algunos puntos ubicados en la ciudad de Guadalajara, como Cañas, Taquería Lupe Candor o Quince Cincuenta. El precio para adquirir tu entrada es de $1350.

Una de las cosas buenas es que al comprar tu boleto, también puedes adquirir el transporte oficial para llegar al festival por la módica cantidad de $370. Cabe aclarar que este traslado sólo comprende la ida y vuelta entre Guadalajara y el Akamba, por lo que si planeas acudir desde otro punto de la República Mexicana, deberás buscar viaje por aparte.

Por último, te dejamos los requisitos oficiales de ingreso, para que no te agarren de sorpresa en plena entrada y te quedes afuera por no cumplir con alguno de ellos.

Boleto, identificación oficial y certificado con esquema de vacunación completo, ya sea que esté emitido por autoridad mexicana o extranjera.

Prueba de antígenos negativa COVID-19 con una vigencia máxima de 36 hrs, la cual deberá ser realizada en uno de los laboratorios privados y autorizados por Akamba.

Ambos requisitos son aplicables sin excepción, sin importar la edad.

Considera que los protocolos antes mencionados podrían estar sujetos a cambio con base en las medidas y lineamientos vigentes por parte de las autoridades oficiales en las fechas que ocurra el festival.