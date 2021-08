El Festival de Rock y Ruedas, o como la banda lo ha llamado desde su concepción y única edición, el Festival de Avándaro, está por cumplir 50 años. Un evento sin precedentes en México y que a la postre marcaría un antes y después en la vida del rock nacional, pues todo se salió de control entre organización, gobierno y asistentes pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?

Para celebrar el medio siglo de que se realizó el festival, se está preparando una segunda venida del mismo, con una visión diferente y todos los años de experiencia que han acumulado los organizadores de este magno festejo quienes planean convocar a una nueva generación de rockeros y establecer canales de comunicación que vayan acorde a los tiempos en que vivimos y que merece Avándaro.

Los 50 años del Festival Avándaro busca tener una combinación entre aquellas bandas que se presentaron en el poblado de Valle de Bravo y grupos actuales, además de charlas con académicos de distintas universidades para hablar sobre el impacto que tuvo este evento tanto en lo musical como en lo social.

La fecha para conocer todos los detalles se revelarán el 11 de agosto de este año (mañana), a través de sus redes sociales y la página web del Festival de Avándaro. Al momento, lo único que se conoce es que se piensa realizar esta segunda edición de aniversario en las mismas fechas que en aquel mítico año de 1971, los días 11 y 12 de septiembre.

Pero, llama la atención que este día ha salido una nota en IndieRocks donde anuncian el evento llamado Avándaro 50 años, donde estará la agrupación Avándaro All Stars con músicos originales de aquella única edición como Tequila, Souls Masters, Los Ovnis o Brian Flynn Band. Además contará con la participación de Federico Rubli al presentar el libro Yo estuve en Avándaro. Este homenaje también será los días 11 y 12 de septiembre.

Este homenaje creado entre Hipnosis, Enciclopedia del Rock y See Records es ajeno, al momento, de la celebración oficial, que repetimos, dará el anuncio el día de mañana con bombo y platillo.

Durante el Festival de Avándaro de 1971, se presentaron 18 actos en un escenario al aire libre, en principio iban a ser 12 pero fue tal la cantidad de asistentes que decidieron acrecentar los grupos. Entre las agrupaciones estuvieron Tinta Blanca, los Dug Dugs, La Ley de Herodes, Peace and Love y el Three Souls in my Mind.

