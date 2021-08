El Festival de Rock y Ruedas, o como la banda lo ha llamado desde su concepción y única edición, el Festival de Avándaro, está por cumplir 50 años. Un evento sin precedentes en México y que a la postre marcaría un antes y después en la vida del rock nacional, pues todo se salió de control entre organización, gobierno y asistentes pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?

Para celebrar el medio siglo de que se realizó el festival, se está preparando una segunda venida del mismo, con una visión diferente y todos los años de experiencia que han acumulado los organizadores de este magno festejo quienes planean convocar a una nueva generación de rockeros y establecer canales de comunicación que vayan acorde a los tiempos en que vivimos y que merece Avándaro.

Los 50 años del Festival Avándaro busca tener una combinación entre aquellas bandas que se presentaron en el poblado de Valle de Bravo y grupos actuales, además de charlas con académicos de distintas universidades para hablar sobre el impacto que tuvo este evento tanto en lo musical como en lo social.

De acuerdo a la página oficial del Festival de Avándaro, se dieron a conocer las primeras actividades relacionadas a su 50 aniversario, siendo los días 11 y 12 de septiembre, mismas fechas en que se llevó a cabo el evento en 1971, cuando se lleven a cabo pláticas con grandes personalidades que han contribuido al rock mexicano desde sus respectivas trincheras.

Los páneles de charlas estarán integrados por artistas como Javier Bátiz, Javier Martín del Campo (La Revolución de Emiliano Zapata), Pájaro Alberto (Love Army), Marisela Durazo (Tequila), Cecy Bastida (Tijuana No), Jessy Bulbo, Salvador Toache (Discos Intolerancia), Pascual Reyes (San Pascualito Rey), El Mastuerzo (Botellita de Jerez), Tony Méndez (Rockotitlán / Kerigma), Jorge y Toño Pantoja (Fundador del Chopo), Ramón Torres (Peace And Love), Piro Pendas (Ritmo Peligroso); Lalo Barceló (El Ritual), Ray Briz (Los Stukas), Armando Nava (Dug Dugs), Baby Bátiz, entre otros.

Para la parte de los académicos que tocarán el tema del impacto social que causó el Festival de Avándaro, esta mesa, llamada Avándaro desde la Academia, estará conformada por el Mtro. Rogelio Alonso Laguna García, UNAM; Mtro. Luis Avelino Sánchez Graillet, UNAM; Lic. María José Bataller Álvarez, ENAH; Dr. Alberto Fernando Ruíz Méndez, UNAM; Dra. Priscila Merarit Viera, UAM-X; Dra. Carmen de la Peza, UAM-X; Dra. Maritza Urteaga Castro Pozo, ENAH; y por el Mtro. Édgar Adrián Mora, IBERO-IEMS.

De acuerdo a la información recabada en dicho sitio web, en los siguientes días estarán informando el resto de las actividades a desarrollarse. Son tajantes en cuanto al momento pandémico que andamos viviendo, por lo que se encuentran trabajando para definir la modalidad en que se llevará a cabo el festejo. También dejan en claro que se deslindan de cualquier evento que no sea presentado en el sitio oficial del Festival de Avándaro, único medio de información oficial sobre la conmemoración.

Lo anterior es en referencia a la nota que salió en IndieRocks anunciando el evento llamado Avándaro 50 años, donde estará la agrupación Avándaro All Stars con músicos originales de aquella única edición como Tequila, Souls Masters, Los Ovnis o Brian Flynn Band. Además contará con la participación de Federico Rubli al presentar el libro Yo estuve en Avándaro. Este homenaje también será los días 11 y 12 de septiembre.

Este homenaje creado entre Hipnosis, Enciclopedia del Rock y See Records es ajeno, al momento, de la celebración oficial, que repetimos, dará el anuncio el día de mañana con bombo y platillo.

Durante el Festival de Avándaro de 1971, se presentaron 18 actos en un escenario al aire libre, en principio iban a ser 12 pero fue tal la cantidad de asistentes que decidieron acrecentar los grupos. Entre las agrupaciones estuvieron Tinta Blanca, los Dug Dugs, La Ley de Herodes, Peace and Love y el Three Souls in my Mind.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>