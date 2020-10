El Festival Internacional de Cine de Morelia 2020, trae un contenido imperdible, como las funciones especiales que estará ofreciendo. Sus actividades serán de manera virtual y semi presenciales para que el público pueda disfrutar de esta nueva edición 2020.

Descubre el programa del festival y selecciona los filmes que quieras, para que no se te escape ni uno de estos especiales.

Entre las actividades del festival, se incluyen desde conferencias, clases magistrales, premiaciones y 91 títulos de las cuatro secciones que convoca el evento desde 2003. A continuación te compartimos las cintas que podrás ver, desde la comodidad de tu hogar.

El muchacho alegre

Se trata de un clásico que gira en torno a la amistad de dos hombres en el estado de Sinaloa, México. Durante la celebración de una kermese Luis advierte la traición que le ha hecho su mejor amigo. Con el fin de protegerse de acusaciones falsas por un crimen que no cometió, deberá buscar a su ahora enemigo y hacer confesar su culpabilidad.

Conta protagonizada por Luis Aguilar y Víctor Parra.

Los dineros del diablo

Los dineros del diablo es una película mexicana de 1953 dirigida por Alejandro Galindo y protagonizada por Amalia Aguilar y Roberto Cañedo.

La historia se desarrolla alrededor de un obrero ambicioso, que dedica su vida al trabajo, pero las cosas se complican cuando la hija de su jefe se enamora de él.

Rebelde sin causa

Otra función que no puedes perderte es Rebelde sin causa, una película dramática estadounidense de 1955 dirigida por Nicholas Ray y protagonizada por James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo, Jim Backus, Ann Doran y Corey Allen. Se encuentra entre las nominaciones del Oscar a mejor historia.

Es una adaptación del libro de 1944 Rebel Without A Cause: The Hypnoanalysis of a Criminal Psychopath (Rebelde sin causa: El hipnoanálisis de un psicópata criminal) del psiquiatra Robert M. Lindner.

Lucinda Urrusti: pintora

Una película de 2020, dirigida por Juan Francisco Urrusti. Donde se retrata la historia de la pintora Lucinda Urrusti. Es de formato documental y es justamente la pintora quien relata su vida en México y España.

La cinta nos lleva de la mano durante 1 hr y media por la historia personal, los intereses estéticos y los procesos de creación de la artista nacida en Melilla, quien llegó a nuestro país de niña en compañía de su familia, como parte de los miles de refugiados españoles que salieron con el exilio republicano.