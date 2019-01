FESTIVAL CLOAK & DAGGER, UNA EXPERIENCIA CREADA PARA LOS AMANTES DE LA NOCHE

Fundado en Los Ángeles, Cloak & Dagger comenzó siendo una sociedad secreta que hacía fiestas para el sector underground y gótico de la ciudad. Desde sus inicios, Adam Bravin, fundador del festival y miembro de She Wants Revenge, ha curado lineups con las mejores propuestas locales, mostrándole al mundo a qué suena y cómo se vive la noche en California.

Cloak & Dagger se ha convertido en un evento de culto para los amantes de la oscuridad y la música alternativa en Los Ángeles. Con carteles que han incluido a bandas como The Jesus and Mary Chain, KMFDM y She Wants Revenge, el festival es una de las fiestas favoritas de importantes miembros de la comunidad creativa de LA, como Dave Navarro, Kat Von D y Leafar Seyer. Personajes que suelen colarse entre el público y vivir la experiencia C&D como cualquier otro asistente.

El festival Cloak and Dagger CDMX tendrá su primera edición este 23 de febrero de 2019, en el Frontón México.

El cartel de la primera edición del Festival Cloak & Dagger CDMX, es encabezado por She Wants Revenge, The Faint y The Soft Moon, tres de los proyectos con mayor proyección de la escena alternativa de los Estados Unidos. Además de la banda de techno pop danesa, Lust For Youth y la cantante neozelandesa, Tamaryn. El talento internacional será acompañado por tres de las propuestas independientes más originales de México; Love La Femme, Valsian y OCEANSS.

Conecta con tu lado más oscuro, disfruta de la noche y descubre algunas de las propuestas musicales más transgresoras de la escena alternativa. Nos vemos el 23 de febrero en el Festival Cloak & Dagger CDMX, en el Frontón México.

Precios:

$2,145.00 ($1,950.00 Boleto + $195.00 CXS) – Suite

$1,815.00 ($1,650.00 Boleto + $165.00 CXS) – Vip Parados

$1,265.00 ($1,150.00 Boleto + $115.00 CXS) – Luneta 1

$1,078.00 ($980.00 Boleto + $98.00 CXS) – Galeria 1

$1,056.00 ($960.00 Boleto + $96.00 CXS) – Gral Parados

$946.00 ($860.00 Boleto + $86.00 CXS) – Luneta 2

$825.00 ($750.00 Boleto + $75.00 CXS) – Galeria 2

Boletos disponibles en Fronticket.