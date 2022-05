Festival de Cannes: Todos los ganadores de la 75a edición

Se llevó a cabo la 75a edición del Festival de Cannes, y además de estrenarse diferentes producciones, tanto comerciales como independientes, se entregaron los premios que reconocen a las películas, actores y directores que más destacaron en el certamen. Recuerda que la Palma de Oro es el máximo galardón que se otorga en Cannes.

Durante más de una semana, hubo cintas que cautivaron al público y a la crítica, desde cine surcoreano hasta producciones suecas sin olvidar las producciones locales. Y aunque la prensa especializada tenía a sus favoritos, hubo varias sorpresas al momento de los premios.

Por ejemplo, muchos daban por sentado que la Palma de Oro sería para el nuevo filme de Park Chan-wook, sin embargo, fue Triangle of Sadness del director Ruben Östlund la que obtuvo dicho reconocimiento, el cual le fue entregado por Alfonso Cuarón. Esta es la segunda ocasión que el director sueco se lleva el premio máximo del Festival de Cannes, anteriormente lo obtuvo en el 2017.

Chan-wook no se quedó con las manos vacías, pues fue condecorado con el premio a mejor director por Decision to Leave. De hecho, esta cinta, como lo mencionamos arriba, era la favorita de muchos, siendo la principal competidora de todo el certamen. A pesar de no obtenerla la categoría principal, el filme nos deja en claro que el cine de Corea del Sur continúa en ascenso en el gusto de los espectadores.

Sin más, aquí dejamos la lista completa de ganadores de Cannes 2022:

Competencia 75° Festival de Cannes

Palma de Oro

Triangle of Sadness de Ruben Östlund

Grand Prix

Stars at Noon de Claire Denis

Close de Lukas Dhont

Director

Park Chan-wook por Decision to Leave

Premio Especial por el 75 aniversario de Cannes

Jean-Pierre y Luc Dardenne por Tori & Lokita

Actor

Song Kang-ho por Broker

Actriz

Zar Amir-Ebrahimi por Holy Spider

Premio del Jurado

The Eight Mountains de Félix Van Groeningen y Charlotte Vandermeersch

EO de Jerzy Skolimowski

Guión

Tarik Saleh por Boy From Heaven

Premios

Cámara de Oro

War Horse de Gina Gammell y Riley Keough

Cámara de Oro (Mención especial)

Plan 75 de Hayakawa Chie

Palma de Oro (Cortometraje)

The Water Murmurs de Jianying Chen

Mención especial (Cortometraje)

Lori de Abinash Bikram Shah

Premio Documental Golden Eye

All That Breathes de Shaunak Sen

Queer Palm

Joyland

Un Certain Regard

Un Certain Regard Award

The Worst Ones de Lise Akoka y Romane Gueret

Jury Prize

Joyland de Saim Sadiq

Best Director Prize

Alexandru Belc por Metronom

Best Performance Prize — TIE

Vicky Krieps por Corsage

Adam Bessa por Harka

Best Screenplay Prize

Maha Haj por Mediterranean Fever

Coup de Coeur Award

Rodeo de Lola Quivoron

Directors’ Fortnight (Europa Cinemas Label)

One Fine Morning de Mia Hansen-Løve

Society of Dramatic Authors and Composers Prize

The Mountain de Thomas Salvador

Critic’s Week (Nespresso Grand Prize)

La Jauria de Andres Ramirez Pulido

French Touch Prize

Aftersun de Charlotte Wells

GAN Foundation Award for Distribution

Urban Distribution por The Woodcutter Story

Louis Roederer Foundation Rising Star Award

Zelda Samson por Love According to Dalva

Cinéfondation

First Prize

A Conspiracy Mande de Valerio Ferrara

Second Prize

Somewhere de Li Jiahe

Third Prize — TIE:

Glorious Revolution de Masha Novikova

Humans Are Dumber When Crammed Up Together de Laurène Fernandez