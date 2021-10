FESTIVAL DOCSMX TIENE TODO LISTO PARA SU 16a EDICIÓN

La decimosexta edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, mejor conocido como el Festival DocsMx, está por celebrarse, los detalles se encuentran en la última etapa y la selección oficial está lista, además, poco a poco, con un paso gradual pero certero, se retoman los espacios públicos. Nos encontramos en un constante reencuentro con el mundo que dejamos afuera y lo estamos aprendiendo a leer con todo lo que aprendimos dentro y gracias a la pandemia por covid-19.

El mundo y su funcionamiento como lo conocíamos no puede continuar igual, y depende de nuestras acciones hacia dónde dirigimos el cambio. Debemos tomar nuestra mirada con ambas manos y darle vueltas hasta percibir los diferentes ángulos del mundo, dejarnos sorprender por todo lo que no habíamos visto antes.

Por ellos, el Festival DocsMx nos invita a ver la realidad desde diferentes latitudes y perspectivas. Empatizar con aquellos que, como nosotros, están incidiendo en la creación de nuevas realidades. También, quiere que nos veamos como seres activos y necesarios para las nuevas realidades y en nuestro encuentro con la pantalla y las perspectivas que ésta enmarca.

Para la decimosexta edición del Festival DocsMX voltearemos la mirada. Inspirados por las expresiones gráficas y cinematográficas del constructivismo ruso y los trabajos del cineasta Dziga Vértov, imaginar un arte para un mundo mejor e invitar al público a percibir su realidad desde diferentes latitudes y perspectivas, y a ser percibidos desde la otredad.

El 16DocsMX, que será el nombre (o hashtag en redes sociales) con el que se referirán a esta edición, se llevará a cabo del 14 al 24 de octubre de 2021 y en la selección oficial podremos disfrutar de trabajos como Don´t Go Gentle, sobre la banda IDLES; No somos nada documental de La polla Records; Fanny The Right to Rock, documental sobre la banda all female Fanny de los años 70´s.

Tendrán dos secciones internacionales, Global Docs, con trabajos de todo el mundo y Nuestra América, con documentales o cine de no ficción relativamente del continente donde vivimos. De igual forma, está la sección Otro mundo es posible, donde habrá documentales que abordan la resiliencia y el cambio. Y claro, no podemos olvidar la sección de Fragmentos, donde veremos cortometrajes tanto internacionales como de México.

