Festival Estéreo Picnic 2023: fechas, cartel, precios y más

El Festival Estéreo Picnic 2023 se realizará en El Campo de Golf Briceño 18, en Bogota Colombia los días 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2023. La entrada general cuesta dependiendo los días y la etapa de venta ya que van cambiando conforme pasa el tiempo. Te sugerimos no esperar mucho porque entre más pronto compres mejor será la tarifa en la que los encontrarás. La edad mínima para asistir a este festival es de 18 años por lo que si eres menor deberás esperar a cumplir la mayoría de edad para asistir al Festival Estéreo Picnic 2023.

Sin duda este es uno de los festivales imperdibles a nivel internacional y vale mucho la pena viajar a Colombia para disfrutarlo. Entre los artistas que se presentarán en esta edición se encuentran: Rosalia, Blink 182, Tame Impala, Cut Copy, The 1975, Cigarettes After Sex, Drake, Blondie, The Chemical Bothers, Wu-Tang Clan, Bizarrap, Moderat, Billie Eilish, Jamie XX, Kali Uchis y muchos más. Con este cartelaso, no sé le puede pedir nada más al Festival Estéreo Picnic 2023 para ser uno de los mejores y más completos festivales de América.

Si no eres de Colombia hay ciertos puntos que debes saber para aventurarte al festival y disfrutar al máximo de esta experiencia. Entre las recomendaciones debes tomar en cuenta el clima de la época y el país, los horarios y el cambio de moneda, además te recomendamos llevar efectivo por si tu tarjeta no es aceptada o tiene algún inconveniente. Si puedes llegar uno o dos días antes a Bogota está de lujo ya que así prevés los retrasos en el aeropuerto y no andarás a las carreras.

Además de los accesos en general, puedes adquirir la Experiencia VIP del Festival Estéreo Picnic que cuenta con una fila de ingreso preferencial al Campo de Golf Briseño 18, un espacio distintivo para descansar en un hangout con todas las comodidades, barras de licores exclusivos, calentadores y la mejor vista de los conciertos. Además, el VIP cuenta con baños premium que aseguran comodidad y privacidad, entre otros beneficios. Por lo que si quieres mejorar tu experiencia te recomendamos optar por esta opción y comprarla antes de que se agote.

