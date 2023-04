El evento que reúne el garage y la psicodelia ha sido anunciado con bastante algarabía. El cartel de este año nos muestra un Festival Hipnosis 2023 y sus imperdibles bien nutridos que ya se han vuelto un referente si de festivales con música estroboscópica y progresiva hablamos.

Este año se anunció su realización en el Parque Cuitláhuac. La sexta edición será llevada a cabo en la alcaldía Iztapalapa y promete mucho tanto el cartel como el cambio de locación que cada año se vuelve más accesible. En ediciones pasadas, artistas como The Black Angels, Om, King Gizzard and the Lizard Wizard, TR/ST y The Mars Volta con su regreso han engalanado el flyer de este festival.

Este año te enlistamos a los imperdibles del Festival Hipnosis 2023 para que vayas adquiriendo tus boletos y no te quedes fuera de este festín de psicodelia.

AGAR AGAR

El dúo de synth-pop parisino que muestra una profunda conexión con los animales llegará al terreno del Parque Cuitláhuac con una electrizante carga entre Clara Cappagli y Armand Bultheel que demuestra en vivo el hecho de que no tienen roles asignados específicos porque ambos son parte integral del proyecto y presentarán su más reciente material Player non Player. Por lo tanto, se pueden augurar bastantes sorpresas.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

LOS MUNDOS

Esta banda regiomontana se ha dado a conocer a través de un rock “sucio” alocadamente salpicado de psicodelia. Tras tocar en pequeños festivales locales, llegan a la Ciudad de México al Festival Hipnosis 2023 perteneciendo a un cartel imperdible para demostrar que se trata de una banda que ha ido evolucionando y en ello, ha buscado abarcar distintos estilos que comparten el rasgo en común psicodélico.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

ALTIN GÜN

La reinterpretación del folclore turco viene en manos de esta banda neerlandesa que tiene la firme intención de llevarnos a un recorrido musical con las variaciones exactas entre lo tradicional y la psicodelia para hacer una bomba que resulta uno de los imperdibles del Festival Hipnosis 2023.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

EL MICHELS AFFAIR

La música llamada cinemática por la ausencia de voz y la exploración de sonidos, llegará este cuatro de noviembre al Parque Cuitláhuac en el fantástico Festival Hipnosis 2023 para demostrar que las transiciones y las partes rítmicas son la simpleza de lo complejo para proporcionar buena música.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

THE FLAMING LIPS

Un headliner que no cabe en el cartel. Menos, si se da a conocer que tocarán por completo su material Yoshimi Battles The Pink Robots que cumple 20 años y el cual, vale mucho la pena escucharlo en vivo en una magna celebración como lo es el Festival Hipnosis 2023.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

Festival Hipnosis 2023

¿Dónde? Parque Cuitláhuac: Avenida Genaro Estrada esquina Antonio Díaz Soto y Gama, Área Federal Parque Cuitláhuac, 09200 Ciudad de México, CDMX

¿Cuándo? 04 de noviembre de 2023 en punto de las 12:PM

Adquiere tus boletos aquí.