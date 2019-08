¿ESTÁS LISTO PARA VIVIR EL FESTIVAL OFF LIMITS?

En septiembre llegará a la ciudad la cuarta edición del festival independiente de hardcore, punk, trash, dark metal y las corrientes derivadas estos géneros: Off Limits, que contará con la presencia de bandas nacionales e internacionales.

Desde su primera edición el festival se ha posicionado como uno de los eventos más esperados del hardcore y punk en México, buscando contribuir al crecimiento y la difusión de nuevas propuestas de la escena musical en el país.

Los organizadores del evento crearon un espacio que pudiera mantenerse libre para los artistas del género y paulatinamente abrir la puerta a nuevos artistas.

El evento se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2019 en el foro 360e Venue, ubicado en Naucalpan, Estado de México.

Entre las bandas que conforman el line up de este año están Wolfbrigade, Strike Anywhere, Toxic Holocaust, Earth Crisis, Dead Congregation, Bad Cop/Bad Cop, No Turning Back, Incendiary, por mencionar algunas.

Si eres fanático del punk y los géneros pesados no puedes perderte este festival, así que prepárate para entrarle duro al slam.

El cartel completo lo puedes encontrar en el sitio oficial, los boletos tienen un costo de $850 MXN y están disponibles a través del sistema Arema Ticket; también los puedes comprar directamente en alguno de los puntos de venta en la Ciudad de México como Gato Calavera, Puercords, Punkslife, entre otros.

También puedes checar su página de Facebook para más información.

