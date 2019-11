5 CLAVES PARA ENTENDER EL FESTIVAL PAL´NORTE

Esta semana se revelaron los artistas que participarán en el festival de música Pal´Norte. Dentro de su lineup, hubo artistas que sobresalieron, lejos de ser considerados por su talento o trayectoria a gusto de algunos detractores, se comentaron por una simple pregunta ¿Cómo llegaron allí? Pues bueno, intentaremos explicarlo en 5 puntos para entender mejor la industria.

5- Es un festival de música para divertirse, entretener (y para hacer varo)

Uno va a un festival para escuchar música en vivo, pero lo que realmente seduce, es la experiencia que rodea el ir a un festival. Desde enlodarte con la lluvia hasta recordar una edición por algún accidente con gente ahogada, o bien, para no vernos tan negativos, simplemente escuchar a tus bandas favoritas rodeado de amigos y gente que vibra al unísono de tus mismos gusto. Pal´Norte está pensado en ser una fiesta, que nada tiene que ver con la diversidad o eclecticismo como nos lo quisieron vender algunos medios, sino con bandas que te pongan a bailar, cantar y sentirte en un karaoke cuando las cucharadas de alcohol se te pasan. Está bien para todos hay. ¿No es lo tuyo? ¡Ok! Ya vienen más festivales.

4- No es diverso ni ecléctico, es un síntoma del playlist

Diversidad no significa armonía, y las chambas (inventadas) de algunos curadores, es darle sentido a un lineup. Pero ¿Por qué no es diverso ni ecléctico? Empecemos por lo de diverso: De 69 bandas, 12 son de chicas o bandas hibridas. Esto corresponde a un 15.9% del total. ¿Diversidad? ¡Donde! Ahora, no es obligación del fesival serlo, de acuerdo, pero el problema viene cuando los medios así no lo quieren vender. Titulares de artículos que apelan más al marketing que al periodismo. Siguiente, vamos a lo de ecléctico. En realidad ya lo había explicado en un texto anterior, llamado cura y expone: La música en tiempos del playlist. La llegada del streaming, nos dio la posibilidad de fragmentar los discos y armar las llamadas playlist. Estás pueden ser curadas por grandes personajes y explotadas o bien, por mortales como cualquiera de nosotros para actividades más cotidianas como ducharse o salir a correr: y de entro de ella, podremos encontrar sin sentidos para terceros, pero para uno significa. Son síntomas de la posmodernidad, la música y sus géneros no tienen fronteras marcadas y ante ello, Pal´Norte pasó de un playlist común y corriente a un evento masivo con un lineup pensado en los playlist de su público. Se los garantizo, será sold out y eso es conocer su nicho.

3- No son los únicos que lo han hecho

¿Cuál es la crítica, Alejandro Fernández? Ceremonia en este año colocó bandas como Massive Attack junto a Rosalia, y sí, haciendo reguetón. ¿Entonces cuál es el discurso? Se llama kitsch y hay una línea delgada entre el kitsch y lo naco y esa línea la trazan medios y la cultura cool y hegemónica en turno. El Vive Latino lo ha hecho con diferentes artistas que desentonan con el rock y la música alternativa, pero igual se han llenado los foros, se han vuelto fiesta y siguen siendo referentes a la hora de hablar de festivales en México. Dos rayitas menos al mame “soy único”.

2- Para todos hay

La llamada ola de festivalitis en México ha explotado en los últimos años. La oferta de festivales ha crecido y con ello, los nichos y audiencias se han diversificado, aunque algunos compartan segmentos amplios. Ceremonia, Coordenada, Nrmal y Control Fest se sitúan como los festivales alternativos al llamado mainstream. Existen otros como MUTEK o Aural, que apuestan por cuestiones todavía más específicas. Construyen sus públicos y exploran sus horizontes de acuerdo a ello. El problema viene cuando queremos uniformar los contenidos. Lo que quiero decir con esto es que la diversidad de festivales nos da la oportunidad de elegir, la libertad de decidir qué consumir o no. Y para los más puristas, por favor ¿Acaso Tame Impala es icono del underground?

1 – Cultura vs espectáculo ¿Seguimos con lo mismo?

La industria de la música, también es entretenimiento, como el cine o como el teatro. Es decir, todos los festivales desde el más alternativo y arriesgado hasta el festival de las radios de música popular o regional corresponden a una misma industria, la del entretenimiento. Esta industria está llena de ideales, romanticismo y cargas de deber ser que muy bien se han alimentado de los medios que ejercen el periodismo de gusto.

Más bien, hay que apelar a que hay diversas audiencias que sí, no escuchan lo mismo que tú y también tienen todo el derecho y libertad de consumir lo que le venga en gana.

¿Que piensas del festival Pal´norte y del line up confirmado?

