THE CURE, PIXIES, DEFTONES Y MÁS, EN EL FESTIVAL CURADO POR ROBERTH SMITH

Este año The Cure han andado muy activos dando conciertos y anuncios de nuevos proyectos. A raíz de la celebración de sus 40 años de historia, reveló entre sus novedades un documental sobre su historia que está por llegar y empezó a formar parte del Rock and Roll Hall of Fame. También se cumplieron los 30 años de su disco más memorable, Disintegration, y por el último tiempo también se han estado esparciendo rumores de un nuevo disco.

Además por si fuera poco la banda anunció una nueva fecha The Cure encabezará la primera edición del flamante festival estadounidense Pasadena Daydream Festival. Pero esto no es todo, ya que la banda comandada por Robert Smith encabeza el line-up junto a otras leyendas de la música alternativa como lo son Pixies y Deftones.

El festival se llevará a cabo el 31 de agosto en Pasadena, California y también reúne en su grilla a Mogwai, Throwing Muses, Chelsea Wolfe, The Twilight Sad, The Joy Formidable y Emma Ruth Rundle.

Los tickets estarán a la venta desde este viernes 17 de mayo a través del sitio oficial del festival.

