THE WHITEST BOY ALIVE, FOSTER THE PEOPLE Y MÁS EN EL FESTIVAL VAIVÉN 2020

Está terminando el año y la lista de festivales para el próximo ya está aquí, para no hacer larga la espera Vaivén 2020 anunció su cartel.

Bastante fue lo que se especuló este año sobre el regreso de The Whitest Boy Alive y ahora es un hecho que vienen a México. Entre los headliners del evento que se realizará el próximo 28 de marzo en Jardines de México, Morelos, están: DJ Snake, Foster The People, Cut Copy, The Whites Boy Alive, Hercules & Love Affair y Kongos.

Como residencia Vaivén estarán Alaíde, Belmar, Bruses, Dark But Gray, Ferraz, Fer Oscos, Gabriel O’shea, Isaac Soto, Méne, Mensik, Natalia Marrokin, Pachará, Raftel y Rhose.

El Festival contará con área de alimentos, barra de bebidas, estacionamiento, área de camping, lockers, sanitarios así como una zona VIP que, entre otras cosas, contará con plataforma elevada para mayor visibilidad de los escenarios así como baños premium.

Los precios de Vaivén se encuentran en la fase 1 y cuestan $1, 285 en su precio normal; $2,243 en VIP y $556 pesos para acampar; sin embargo, debes tomar en cuenta que pronto subirá de precio.

Conoce más detalles en su página oficial

