La industria del cine se vio fuertemente afectada durante todo el 2020, pues con la pandemia por covd-19 muchas producciones tuvieron que posponer sus estrenos en sala, algunas optando por irse al streming y otras, como en el caso de Dune, vieron retrasada tanto tiempo la fecha que mejor optaron por presentarla en el Festival de Internacional de Cine de Venecia.

¿Te sorprendiste? Pues sí, tal cómo lo lees, la nueva versión de Dune por fin saldrá a la luz y lo hará en uno de los marcos internacionales más representativos en el mundo del cine, el Venice Film Festival o Festival Internacional de Cine de Venecia. Dune estuvo esperando este momento desde noviembre del año pasado, cuando se creía que el coronavirus no duraría tanto.

Sin embargo, la fecha se fue aplazando cuando no se veía que en Estados Unidos y el mundo la pandemia cediera. Por ello, y antes que otra cosa suceda, se tomó la decisión que se estrene en dicho festival en Italia. Eso sí, no estará contemplada para competir, será una exhibición especial de la cinta dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet.

Hay que recordar que Dune tiene un precedente en el cine, a cargo de David Lynch, donde Kyle MacLachlan era protagonista y el cantante Sting hizo una aparición que ahora la hace una película de culto para varios fanáticos de la novela de Frank Herbert, en la cual están basadas ambas cintas, esta de 1984 y la que se estrenará el 3 de septiembre en el Festival de Venecia. Aunque si tienes HBO Max, tal vez la puedas disfrutar desde el primer día del mismo mes.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Pero Dune no será la única cinta que se estrene en la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, cómo se le conoce en Italia a este evento. También se proyectarán por primera vez Halloween Kills y la nueva cinta de Netflix, The Power of the Dog, esto de acuerdo a los sitios Deadline y Variety, respectivamente.

Respecto a Halloween Kills, la cinta sucesora de Halloween (2018), se proyectará en el Festival de Venecia para completar el galardón que recibirá Jamie Lee Curtis, la actriz protagonista de la saga donde Michael Myers intenta matarla. El León de Oro que recibirá Curtis será por su amplia trayectoria, y se planea que el mismo día que reciba el premio también se exhiba la cinta. La fecha que se ha manejado es el 8 de septiembre.

Halloween Kills llegará a las salas de cine mundial a partir del 15 de octubre de este 2021; la historia estará centrada en la recuperación de Laurie y la búsqueda final (?) para acabar con Myers. Todo Haddonfield estará unido para acabar con el asesino de máscara y cuchillo.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The Power of the Dog también tendrá su premiere en el Festival internacional de Cine de Venecia, además que estará formando parte de la selección oficial en competencia, tal y como lo quería la plataforma de streaming, pues la directora a cargo de la cinta es Jane Campion, la única mujer en ganar la Palma de Oro en Cannes, esto por su trabajo en The Piano.

En esta película, basada en la novela del mismo nombre que realizó Thomas Savage en 1967, actúan Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst; ambientada en los años 20, un par de hermanos se hacen dueños de un importante rancho en el valle de Montana. Los problemas comienzan cuando uno de ellos se casa en secreto, desatando una guerra familiar de grandes proporciones.

Proyectar la cinta en el Festival Internacional de Cine de Venecia podría significar que en un futuro sea considerada para los Oscar y ganar alguna estatuilla dorada, tal cómo sucedió cuando Roma, de Alfonso Cuarón se presentó primero en Venecia y después conquistó a la Academia; la misma suerte tuvo Historias de un Matrimonio en el 2019.