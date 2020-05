We Are One: A Global Film Festival se realizará entre el 29 de mayo y el 7 de junio

La pandemia ocasionada por el coronavirus ha orillado que la industria del cultural ha buscar nuevas alternativas para que su contenido siga llegando a la población mundial. La prueba más reciente de esto es la unión demás de 20 festivales de cine que buscan transmitir películas de forma gratuita por medio de YouTube.

Estos 20 festivales son los fundadores del We Are One: A Global Film Festival, el cual se llevará a cabo entre el 29 de mayo y el 7 de junio vía online. Este festival contará con la selección oficial de Cannes , Sundance ,Toronto International ,Berlin International, Tribeca y Venice.

Esta celebración, tendrá un duración de diez días,la programación estará formada por cortometrajes, documentales, música, y algunas mesas redondas y charlas con cineastas y productores. El festival también tiene como objetivo recaudar donaciones para el alivio del COVID-19.

Aún no se conocen los datos precisos acerca de la programación oficial, pero los organizadores han compartido que la curaduría del We Are One: A Global Film Festival estará a cargo de: Annecy International Animation, BFI London, Guadalajara International, Mumbai (MAMI), Marrakech International, Nueva York, San Sebastian International, entre otros.