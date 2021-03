El pasado 2 de septiembre del 2020, un grupo de familiares de víctimas de abusos sexuales y de desaparición forzada fueron recibidos en las oficinas de la CNDH en Ciudad de México, previo a un plantón frente a Palacio Nacional que duró dos meses.

Los peticionarios demandaban atención inmediata a sus necesidades por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, dicha atención nunca llegó de manera transparente, lo que derivó en la posterior toma de las instalaciones, impulsada por la colectiva feminista Ni una menos México.

Desde entonces y hasta la fecha, la comisión ha sido re-bautizada como Okupa Casa de Refugio Ni Una Menos México, y el espacio autogestivo recuperado sirve como asilo para mujeres vulneradas, quienes reciben servicios de acompañamiento, asesoría legal, alimento y hospedaje.

No obstante, activistas del movimiento feminista han denunciado persecución política, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), enviara citatorios a miembros de la Okupa para imputarles supuestos delitos federales.

«Este caso, como el de muchas mujeres activistas, no es un hecho aislado. Se da en el marco de la criminalización hacia la protesta legitima del movimiento feminista, con la llamada cacería de brujas».

Como bien tiene a apuntar Santos Alonso Beltrán, maestro en estudios políticos por la Universidad Nacional de Colombia, «la movilización y la protesta ciudadana no son actividades extrañas a la vida política, y por el contrario, hacen parte de las formas de participación».

Aquellos quienes desean un estado democrático deliberante y un sujeto político presente y participativo, encuentran en la protesta ciudadana un espacio de democratización radical, y en la calle el escenario perfecto para llevar a cabo sus acciones políticas.

Es en el espacio público en donde ideas, posturas y concepciones convergen, para después ser llamadas a la movilización.

Alonso Beltran sostiene que la protesta social es disruptiva por naturaleza. Ocurre desde la «espontaneidad y voluntariedad de sus practicantes», pues solo así logra su cometido de cuestionar y presionar al poder institucionalizado.

Es precisamente por lo anterior que dichos movimientos no pueden ser reglamentados para definir sus periodos de ocurrencia u objetivos.

«La protesta ciudadana se radicaliza y encuentra su culmen en la acción violenta. La violencia que se desprende de una marcha, de una concentración, de un bloqueo no es un elemento extraño, artificial, separado de la misma protesta, es por el contrario su correlato: una protesta ciudadana que no se atiende se radicaliza, y una vez radicalizada se torna violenta, deriva en agresiones contra su entorno y contra quienes no están integrados a sus ideales, objetivos y reclamaciones».