En una reunión de manifestaciones artísticas, es el cine el que logra unificar muchas de éstas, la magia que nos embelesa en un libro, se vuelve real en la proyección del celuloide, muchos preferirán el texto original, pero en un incentivo para la lectura, es la pantalla grande su principal promotor. Así, este maridaje de imágenes en movimiento que surgen de las letras, es como un tributo al mundo que no tiene límites… la imaginación.

Después de esta abstracción fílmica con la literatura, les compartimos la siguiente entintada colección homoespaciera de cinco filmes basados en obras de algunos Nobel.

5. East of Eden (Estados Unidos. 1954)

Protagonizada por el rebelde James Dean, bajo el lente del cineasta y escritor estadounidense de origen griego Elia Kazan, quien por cierto rodara también la cinta ¡Viva Zapata! (1952), adapta en la pantalla grande las letras de East of Eden, libro escrito en 1952 por el californiano (Premio Nobel de Literatura) de 1962 John Ernst Steinbeck Jr. y que curiosamente también realizara el guion del rollo ¡Viva Zapata!

Con tintes autobiográficos sobre Steinbeck, esta novela nos proyecta a la analogía bíblica de Caín y Abel, pero ubicada en el valle de Salinas, California, entre el periodo de la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial, donde Cal (James Dean), uno de los hijos del granjero Adam Trask (Raymond Massey), compite por el cariño paternal con su hermano Aron (Richard Davalos). La afectación emocional por el rechazo del señor Trask hacia Cal, se acentúa cuando el joven descubre que su madre Kate (Jo Van Fleet) -a quien creía muerta-, realmente vive administrando un burdel.

Cal, después de ver en bancarrota a su padre, a causa de invertir todo su capital en enviar lechugas a Nueva York por tren, mismas que llegaron podridas, decide pedir dinero a su madre para apostarlo en una siembra que resulta exitosa, brindándole las ganancias a su viejo, quien las rechaza y desencadena un trágico final.

Otras obras de John Steinbeck que se convirtieron en rollos son The Grapes of Wrath, Of Mice and Men, The Pearl o Lifeboat, ésta última, dirigida por el “Maestro del suspenso” Alfred Hitchcock.

4. For Whom the Bell Tolls (Estados Unidos. 1943)

Una de las joyas del Pulitzer y Nobel de literatura Ernest Hemingway, allá en tiempos de la Guerra Civil Española, donde el profesor Robert Jordan (Gary Cooper) participa con la Brigada Lincoln, encargada de destruir un puente que constituye la principal arteria del Ejército Nacional. En medio de la guerrilla, Jordan se enamora de María (Ingrid Bergman), una joven campesina que se une a la lucha, brindando así, uno de los romances literarios y cinematográficos más famosos, incluso el mismo Hemingway dedica esta obra a la periodista Martha Gellhorn, ellos… los amantes entre guerras.

El prolífico director hollywoodense Sam Wood, se encontró con varias dificultades para terminar esta película, uno de ellos fue el guion recortado de Dudley Nichols por “cuestiones políticas” o mejor dicho censurado, a causa de roces entre el gobierno español con el estadounidense. Tuvieron que pasar cerca de seis décadas para que esta cinta mostrara las escenas que habían sido cortadas.

Algunos libros de Hemingway como El Viejo y el Mar, Adiós a las armas y Las nieves del Kilimanjaro, también fueron adaptados al cine.

3. Blindness (Canadá, Brasil y Japón. 2008)

Fernando Meirelles, director y productor de cine brasileño, famoso por realizar las cintas The Constant Gardener (2005) y Cidade de Deus (2002), le costó mucho convencer al Premio Nobel portugués José Saramago, para llevar su Ensayo sobre la ceguera de 1995 a una versión fílmica.

Saramago nos ofrece en esta novela psicológica, un mundo distópico que ha quedado ciego, creando un colapso social donde solo la mujer de un médico (Julianne Moore) puede ver. En palabras del escritor portugués: “Es la novela que plasmaba, criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida y desencajada…”.

En lo profundo, esta obra llevada al séptimo arte, es una sátira del egoísmo de sistemas sociales corrompidos por el aniquilamiento consumista, el neo-esclavismo, la toxicidad hacia nuestro planeta y que, entre otros entre líneas, se enfatiza: “…la ceguera también es esto, vivir en un mundo donde se ha acabado la esperanza”.

2. Lord of the Flies (Reino Unido. 1963)

El novelista y poeta británico, laureado con el Nobel de literatura en 1983, Sir William Gerald Golding, crea su primera y más célebre novela en 1952, titulándola con el sobrenombre de la deidad filistea que representa a la maldad humana: el “Señor de las moscas”, que fuera adaptada al cine por primera vez por el director británico Peter Brook en 1963, logrando una nominación a la Palma de Oro en el Festival de Cannes por “Mejor película” y formó parte del top 10 de mejores películas por la National Board of Review en aquel año.

A diferencia de H.G. Wells o George Orwell, Golding argumenta que el origen del mal no se encuentra en las estructuras políticas, aunque también critica el autoritarismo, piensa que el problema radica en la desviación de la naturaleza humana, en pocas palabras radica en las emociones perturbadas, y un ejemplo es esta novela que analiza la civilización contra la barbarie, así como la pérdida de la inocencia, donde un grupo de niños sobrevive a un accidente aéreo refugiándose en una isla desierta, donde el poder se convertirá en crueldad y los asesinatos, serán un juego entre infantes.

En 1990 el fotógrafo, guionista y director de cine inglés Harry Hook, realizó un remake para la Columbia Pictures, recaudando más de 14 millones de dólares en taquilla.

1. Die Blechtrommel (Alemania. 1979)

Ganadora con la “Palma de Oro” a mejor película y un Oscar por “Mejor película extranjera”, este rollo es considerado como la más brillante adaptación de una obra literaria en la historia del cine.

El escritor alemán Günter Wilhelm Grass, Premio Nobel de Literatura y Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1999, quien falleciera el 13 de abril de 2015, polémico por declarar haber servido a la organización paramilitar de las Schutzstaffel del Partido Nazi, pero también controvertido por su ácida descripción de la sociedad alemana antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Todo ello, se encuentra detallado en su extensa novela inaugural El tambor de hojalata de 1959, perteneciente a su “Trilogía de Danzig”, textos de la Alemania de su infancia.

El actor suizo David Bennent da vida al “niño del tambor” Oskar, que decide quedarse pequeño, nunca crecer, en un escenario contaminado por la hipocresía, los miedos, corrupción e incertidumbre ante el ascenso del Tercer Reich. Al final, a causa de una tragedia familiar, Oskar opta por crecer, es acusado de un asesinato que no cometió y recluido en un sanatorio, sitio desde donde nos cuenta su historia.

El lenguaje surrealista, una reflexión sobre el mundo absurdo de “los adultos”, la crudeza de la guerra, el dilema de núcleos familiares fragmentados, un sarcástico retrato hacia los nazis y la exploración sexual así como emocional de un pequeño que posee una voz que rompe cristales para exponer lo no dicho, fue captado por la genialidad fílmica del cineasta, guionista, productor, documentalista y actor alemán Volker Schlöndorff.

Esta película se convirtió en la máxima representante del Nuevo Cine Alemán, sólo las dos primeras secciones de la novela fueron rodadas, se mantuvo prohibida por el Comité de Censura de Ontario, Canadá, así como por el condado estadounidense de Oklahoma y fue coproducida por la Alemania Occidental en colaboración con Francia.

