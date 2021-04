MIRA LOS FILMES DE GEORGE A. ROMERO GRATIS Y ONLINE

Ahora puedes ver gratis algunos de los filmes de George A. Romero; por si te falta alguno o nunca has tenido la oportunidad de deleitarte con las cintas del rey de los zombis, este es tu momento. Las películas se encuentran disponibles a través de la plataforma digital y vieja confiable: YouTube.

El director, guionista y actor de cine estadounidense. Fue famoso por sus películas de terror relacionadas con muertos vivientes, zombis con las que nos dio siempre una crítica implícita sobre varios aspectos de la sociedad contemporánea principalmente.​ A continuación te dejamos 5 filmes para que una buena tarde de fin de semana.

Night of The Living Dead (1968)

Una de las más famosas, es The Night of The Living Dead o mejor conocida en español como: La Noche de los Muertos Vivientes. Se trata de la primera película de Romero, lanzada en 1968. Clásica, quizá obligatoria para todo cinéfilo pero sí para todo amante del terror. Mucho de lo que actualmente se concibe en la figura del zombi se lo debemos a esta película.

The Crazies (1973)

Un filme muy ad hoc para estos tiempos. «El ejército declara la cuarentena en el pequeño pueblo de Evans City tras el accidente de un avión militar que transportaba unos cultivos víricos experimentales. La infección provoca la locura en su víctimas y posteriormente la muerte.» Pertenece al género de acción y horror estrenada en 1973. Fue escrita y dirigida por George A. Romero y protagonizada por Lane Carroll, Richard Liberty y Lynn Lowry.

Martin (1977)

Otra joya de terror es Martin. Escrita y dirigida en 1977 por el buen George A. Romero, pero ésta vez sobre se embarca con el tema de vampiros. Con un interesante enfoque donde destruye cualquier elemento impuesto por Bram Stoker en 1897. Un tanto surrealista y con tintes de influencias por Nosferatu, la cinta no te decepcionará.

Dawn of The Dead (1978)

En español El Amanecer de los Muertos, un extraordinario filme de 1978. Otra joya a la corona del terror, dirigida por George A. Romero La historia se centra en un grupo de personas que se refugia en un centro comercial ante una plaga de zombis. ¿Te suena? Es ni más ni menos que la continuación de la historia narrada en La noche de los muertos vivientes (1968) aunque no se emplea ningún personaje o trama que aparezca en la primera película. Protagonizada por David Emge, Ken Foree, Scott Reiniger y Gaylen Ross.

Day of The Dead (1985)

Lanzada en 1985 y dirigida una vez más por el maestro George A. Romero Es la tercera de las seis películas (y la última de las tres clásicas) que conforman la saga dedicada a los zombis. Se dice que el cineasta llegó a comentar alguna vez que esta era su película favorita de todas.

«Un pequeño equipo de científicos, civiles y soldados lucha para asegurar la supervivencia de la raza humana, pero la tensión está alcanzando el punto de ruptura y los zombis se están reagrupando afuera.»

