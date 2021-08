LAS MEJORES PELÍCULAS DE TERROR EN LA ÚLTIMA DÉCADA

Los mejores filmes de terror de los últimos 10 años en un top siete. El tiempo ha pasado volando y la última década nos dejó muy buenas cintas que valen la pena recordar y maratonear para revivir aquellos sustos que nos metimos cuando se estrenaron en cines. No aparece It, La noche del Demonio o El Conjuro porque (además de habernos decepcionado con su trama) buscamos darle una visión un poco menos mainstream al conteo. A continuación vienen siete filmes, de calidad que si no has visto no esperes más para morir de miedo.

Hereditary (2018)

Llamada la obra maestra del terror modernos, Hereditary es un filme dirigido por el aclamado director de cine, Ari Aster. Es protagonizada por Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd y Gabriel Byrne. La trama gira en torno a una familia que es perseguida por una entidad sobrenatural tras la muerte de la abuela. La cinta se estrenó el 21 de enero de 2018 en el Festival de Cine de Sundance en la proyección de medianoche y se convirtió en el debut de Aster.

Siniestro (2012)

Es una película británica de terror sobrenatural estrenada en 2012 y dirigida por Scott Derrickson. Narra las vivencias del escritor Ellison Oswalt cuando descubre una caja con vídeos caseros que pone a su familia en peligro. Además de la cinematografía tradicional, la película usa el recurso del metraje encontrado. Es decir tipo el rodaje de El Proyecto de la Bruja de Blair, donde una parte esencial del filme ficticio es presentado como si fuera material real.

La Bruja (2015)

La Bruja fue estrenada en 2015 y pertenece al género terror sobrenatural de época. Escrita y dirigida por Robert Eggers, justamente en su debut como director. La película está protagonizada por Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Ellie Grainger y Lucas Dawson. Narra la historia de una familia puritana del siglo XVII que se encuentra con las fuerzas del mal en el bosque más allá de su granja de Nueva Inglaterra.

Un lugar en silencio (2018)

Ahora que ya tenemos la parte 2 de Un lugar en silencio, es tu momento de verla. Una película de terror estadounidense dirigida por John Krasinski, y protagonizada por Emily Blunt. Fue producida por la compañía de Michael Bay, Platinum Dunes, que también es dirigida por Andrew Form y Bradley Fuller. En la trama vemos a una familia teniendo que vivir en silencio mientras se esconden de criaturas que cazan guiados el sonido.

Mamá (2013)

Y ahora una película de terror argentino, dirigida por Andrés Muschietti y protagonizada por Jessica Chastain y Nikolaj Coster-Waldau. Fue producida por J. Miles Dale y Bárbara Muschietti, con Guillermo del Toro oficiando como productor ejecutivo. Está basada en el cortometraje Mamá, el cual también fue realizado por Muschietti en 2008.

Badabook (2014)

Una de las películas que más fijación tendrán a tu inconsciente para producirte pesadillas es Badabook. Se estrenó en 2014, escrita y dirigida por Jennifer Kent, producida por Causeway Films y protagonizada por Essie Davis y Noah Wiseman. Y en el resto del reparto vemos a Daniel Henshall, Hayley McElhinney, Barbara West y Ben Winspear.

Sinopsis: «Una viuda con problemas descubre que su hijo está diciendo la verdad acerca de un monstruo que entró a su casa a través de las páginas de un libro infantil.»

El Extraño (2016)

También traducida como En presencia del diablo, tenemos esta cinta de surcoreana de terror. Dirigida por dirigida por Na Hong-jin y estrenada en 2016. Es protagonizada por Kwak Do-won, Hwang Jung-min y Chun Woo-hee; y nos relata la historia de un policía que investiga una serie de misteriosas muertes y enfermedades en una remota aldea coreana llamada Gokseong para salvar a su hija. Por algo las películas de terror son la especialidad de los directores coreanos, te vas a llevar un buen susto después de verla.

