MÁS ALLÁ DE MIDSOMMAR: LA FILMOGRAFÍA DE ARI ASTER

Ari Aster el aclamado cineasta conocido por sus obras maestras en el género del terror, cuenta con una filmografía llena de influencias que vale la pena checar. Más allá de su último éxito fílmico con Midsommar (2019), ha realizado proyectos mejor catalogados como cortos. Uno de los más populares es quizás The Strange Thing ABout the Johnsons (2011). El cineasta en repetidas ocasiones ha dejado muy en claro sus influencias, principalmente de películas pues desde muy pequeño siempre tuvo una obsesión con las películas de terror. Entre las cuales destacan trabajos de directores como Roman Polanski, Ingmar Bergman, John Carpenter, Scorsese, entre muchos otros.

Como: Rosemary´s Baby, Fanny y Alexander, Persona, Un asunto de vida y muerte, La Cosa, 45 años, Un día de verano más brillante, La edad de la inocencia, En boca de la locura, El profesor de piano, 8½ y Repulsión.

The Strange Thing About the Johnsons

Empezamos con el exitoso corto dirigido y escrito por Aster, el cual se lanzó en 2011. La película está protagonizada por Billy Mayo, Brandon Greenhouse y Angela Bullock y encarnan a los miembros de una familia suburbana en la que el hijo está involucrado en una relación incestuosa abusiva con su padre.

TDF Really Works

Es un emocionante filme donde un hombre misterioso llamado Tino se da cuenta de que su vida tiene mucho más significado del que esperaba. Y busca desbloquear el poder ancestral de los pedos en el miembro de los hombres, lo cual cambiará la vida de este personaje para siempre.

Beau

En Beau nos narra la historia sobre un hombre paranoico, sensible y sumamente obsesionado por la seguridad del apartamento donde vive. En resumen, el sujeto vive en la paranoia total pues se la pasa pensando que alguien puede tener una copia de las llaves de su apartamento. Es muy terrorífico en tan solo seis minutos.

Munchausen

Munchausen es otro de los cortometrajes de terror de este genio. Se estrenó en 2013 y es protagonizada por Liam Aiken en el papel de un niño a punto de irse a la universidad, y Bonnie Bedelia como su madre extremadamente sobreprotectora que hace todo lo posible para evitar que la abandone.

Basically

Un corto estrenado en 2014 por Aster, el género es comedia y el reparto cuenta con la participación de Rachel Brosnahan, Jeremiah Blakely, Stephanie Chicas. «Una joven actriz muy inteligente y poco agradable guía al espectador a través de la monotonía de su vida de privilegio.»

The Turtle’s Head

Vemos el desarrollo de una historia sobre un detective envejecido, con un gran gusto por las mujeres y se distrae del caso de su carrera cuando comienza a desarrollar una misteriosa condición médica. Fue lanzado en 2014, con un elenco conformado por: Richard Riehle, Jim O’Heir, Amy French, Orestes Arcuni, Chad Benton, Stephan Choi, Jennifer Christopher, David Alan Graf, Hayley Gripp, Steve Huang, Daniel Muller, Nathan Truong.

C´est la vie

Ari Aster estrena este corto en 2016, con un elenco protagonizado por Cynthia Baldon, Reid Chavis, Marilia Colturato, Jack Davis, Enrique Estrada, Bradley Fisher, Mariana Novak, Louie Olivos Jr., Dean Sharpe, Carla Short, Lalia Susini. «Una serie de viñetas que presentan una especie de cuaderno de viajes por las calles de Los Ángeles en las que un vagabundo agresivo regaña al espectador por las circunstancias de su vida y lo mal que va todo.»

Hereditary

La película que catapultó a Ari a la fama, un filme de terror y suspense psicológico lanzada en 2018. Está protagonizada por Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd y Gabriel Byrne. Cuenta la historia sobre una familia que comienza a ser perseguida por una entidad sobrenatural tras la muerte de su abuela. La cinta se estrenó el en el Festival de Cine de Sundance en la proyección de medianoche y se estrenó en Estados Unidos el 8 de junio de 2018.

Disappointment Blvd

Se trata del próximo largometraje de Ari Aster del cual no hay muchos detalles todavía sobre la trama que tendrá la película, pero ha sido descrito como un retrato íntimo, el cual abarcará varias décadas en la vida de uno de los emprendedores más exitosos del mundo y de todos los tiempos. Aunque hay información que indica que será un candidato a diputado local con ideología radical. Será terror y comedia; el protagonista elegido y confirmado es Joaquin Phoenix quien ya se encuentra trabajando con una apariencia irreconocible.