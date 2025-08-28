Filmoteca UNAM: la campaña para recuperar joyas del cine mexicano perdido

La Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha emprendido una cruzada cinematográfica sin precedentes: la búsqueda y recuperación de películas mexicanas que se creían perdidas para siempre. A través de una campaña en sus redes sociales, la institución hace un llamado al público para que se una a esta misión de rescate cultural, con la esperanza de que estos filmes, considerados auténticos documentos históricos, aún existan en algún rincón olvidado del país.

Esta iniciativa de la UNAM nace del enigma que rodea a muchas obras del cine mexicano temprano. La Filmoteca ha señalado que se sabe de la existencia y producción de estas películas, pero su paradero actual es un misterio. Algunas podrían estar almacenadas bajo nombres erróneos, olvidadas en mercados de antigüedades o, en el peor de los casos, haber sido reutilizadas.

Más allá de la pantalla, un acto de memoria cinematográfica

Para la UNAM, el rescate de estos filmes es más que una simple búsqueda; es un acto de memoria cultural. La Filmoteca, fundada en 1960, resguarda uno de los acervos más grandes de América Latina, con más de 40,000 títulos. A pesar de los desafíos históricos, como el devastador incendio de la Cineteca Nacional en 1982 que se llevó cientos de rollos irrecuperables, la institución mantiene la esperanza.

Esta campaña busca recuperar películas y al mismo tiempo crear conciencia sobre la fragilidad del patrimonio audiovisual. Cada rollo de película hallado es un fragmento de la historia que se salva del olvido. Con la colaboración de la sociedad, la Filmoteca UNAM espera que estos secretos del cine mexicano puedan finalmente salir a la luz y ser devueltos a la memoria colectiva del país.

Cuáles son las películas que busca la Filmoteca de la UNAM

La lista de películas perdidas que busca la Filmoteca UNAM es un tesoro de la cinematografía nacional. Incluye títulos clave para entender el desarrollo del cine en México. Entre ellos están «La luz, tríptico de la vida moderna» (1917), una de las primeras obras de Ezequiel Carrasco, y «En defensa propia» (1917), escrita y protagonizada por la pionera Mimí Derba. También se busca «El Coloso de Mármol» (1928), un film de Manuel R. Ojeda; y «El anónimo» (1932), la ópera prima del icónico director Fernando de Fuentes, conocido por su «Trilogía de la Revolución». Un hallazgo particularmente valioso sería «La China Poblana» (1943), que representa la primera película a color de la legendaria María Félix.