FIN DE TEMPORADA REGULAR, SEMANA 18 NFL

El fin de semana pasado en la semana 17 los equipos con mejores récords ganadores en la temporada, sorpresivamente perdieron el domingo pasado. Miami dejó atrás su racha ganadora de 7 partidos ganados. Los Chiefs también perdieron y terminó así su racha ganadora de 8 juegos en Cincinnati. También este pasado fin de semana vimos cómo se despidieron de sus fanáticos dos QB futuros jugadores del salón de la fama hablo por supuesto de Russell Wilson QB de los Seahawks cuyo equipo dominó a los Lions , muy probablemente Wilson estará jugando con otro equipo la próxima temporada.

Y el otro jugador es nada más y nada menos que el QB de los Steelers , Ben Roethlisberger que ganó su último juego en Pittsburgh su casa con una victoria sobre los Browns, parece que Big Ben se retirará al fin de esta temporada. Esta semana 18 cada juego será de rivales divisionales enfrentándose uno a otro, de los 16 juegos que vienen solo 3 no tienen importancia alguna en términos de los playoffs. Será un fin de semana emocionante habrá muchos juegos interesantes.

Los juegos más recomendables de esta semana son: Pittsburgh Steelers vs Baltimore Ravens, Los Angeles Chargers vs Vegas Raiders y por último San Franciso 49ers jugando en Los Angeles vs Rams. En pronósticos de esta columna a ganar la semana pasada de 16 partidos fueron correctos a ganar 12 partidos y 10 partidos a cobertura de puntos, a continuación vienen los mejores pronósticos para cerrar fuerte esta temporada regular.

Los mejores pronósticos para cobertura de puntos – my best bets -esta semana son:

1. Chiefs -11.5

2. Bengals +6.0

3. Washington -7.0

Récord my best bets : 3-2

Récord a ganar: 161-91-1

Récord a cobertura de puntos: 144-107-2

Sábado 8 de enero 2022

Kansas City Chiefs (11-5) @ Denver Broncos (7-9) – Kansas Chiefs 11.5

Los Chiefs perdieron el fin de semana pasado con esto afectaron su oportunidad como top seed y su bye week en la primera semana de los playoffs. Los Broncos por su parte han batallado últimamente del lado ofensivo perdieron contra los Chargers el fin de semana pasado. Denver lleva 3 juegos perdidos consecutivamente, su ofensiva no logró anotar más de 13 puntos en esos últimos juegos.

Por su lado Kansas City quienes han dependido en mayor parte de su defensa a lo largo de la temporada por fin han logrado fortalecer su ofensiva finalmente , en su primer encuentro con los Broncos en la temporada ganaron los Chiefs 22-9. Históricamente los Chiefs le han ganado a los Broncos 12 veces consecutivas y a cobertura de puntos su récord es 10-2. Seguramente veremos un marcador similar con Kansas sacando una victoria más y cubriendo los puntos.

Dallas Cowboys (11-5) @ Philadelphia Eagles (9-7) – Cowboys 4.5

A pesar de perder contra Arizona el fin de semana pasado los Cowboys están en buena forma rumbo a la postemporada. Los Eagles por su parte han destacado por su buen fútbol la segunda parte de la temporada, en su primer encuentro ganó Dallas 41-21 en la semana 3. Los Cowboys tienen un récord 5-0 contra sus oponentes divisionales y si combinamos eso con el muy pobre récord de los Eagles al jugar en casa 3-4, sin duda este partido lo deben ganar los Cowboys así como cubrir puntos.

Domingo 9 de enero

Cincinnati Bengals (10-6) @ Cleveland Browns (7-9) – Browns 6.0

Los Bengals ganaron la AFC División Norte, mientras que los Browns parece que fueron en la dirección contraria el pasado lunes por la noche perdieron su partido contra los Steelers y con eso fueron oficialmente eliminados de la postemporada. Cincinnati ahora juega por la semilla en los playoffs.

Anteriormente estos dos equipos se enfrentaron en la semana 9 y ganaron los Browns con un marcador 41-16, dado que es una semana muy corta para los Browns y ya están fuera de los playoffs, creo que Cleveland no se levantará para este juego. Los Bengals han ganado 3 juegos seguidos su ofensiva ha destacado en las últimas dos semanas, creo que Cincinnati seguirá sorprendiendo con otra victoria y cobertura de puntos.

Green Bay Packers (13-3) @ Detroit Lions (2-13-1) – Packers 3.5

Los Packers ya aseguraron su bye week y son la semilla #1 en la NFC realmente no tienen mucho porque jugar en este partido y de hecho la mayor parte de sus jugadores más importantes no van a jugar, sería bueno antes de apostar a este partido ver la lista definitiva de los jugadores. Los Lions por su parte a pesar de ganar solo 2 juegos, han cubierto los puntos en la mayor parte de sus partidos este año. Es verdad que el fin pasado les fue muy mal contra los Seahawks pero el motivo fue que no jugo su QB Jared Goff y era el último juego de Russell Wilson en su casa Seattle . Si Aaron Rodgers y otros jugadores importantes no participan podría Detroit ganar y cubrir los puntos solo así.

Chicago Bears (6-10) @ Minnesota Vikings (7-9) – Vikings 5.5

En el último juego de la temporada estos dos equipos no tienen porqué jugar más que por orgullo a este punto. A los Vikings los venció Green Bay el fin de semana pasado pero jugaron sin su QB titular Kirk Cousins , así es que los Vikings no estarán en la postemporada. Los Bears nunca fueron realmente un equipo contendiente a los playoffs en esta temporada en la que curiosamente han mostrado mejoría en sus últimos 4 partidos. Hace solo 3 semanas Minnesota derrotó a los Bears en Chicago por 17-9, como Minnesota es un lugar difícil para los equipos que juegan de visitantes, creo que aquí la ventaja la tendrán los Vikings que pueden ganar y cubrir los puntos.

Washington Football Team (6-10) @ New York Giants (4-12) – Washington 7.0

Este es otro juego con poca importancia en la temporada ya están fuera de la temporada estos rivales de la NFC. Washington Team solo hace un par de semanas parecía que lograría colarse a los playoffs pero las lesiones y los protocolos covid impidieron que su parrilla principal de jugadores estuvieran disponibles para juegos decisivos.

Los Giants son un desastre estos últimos 2 meses tanto así que su ofensiva es incluso peor que la de los Jaguars, no saben anotar simplemente ni mantener el balón eso hace que su defensiva también colapse. Aunque jugarán en casa los Gigants más bien lo único que quieren es ya terminar la temporada. Washington quizá juegue con más orgullo como lo hicieron contra los Eagles , seguramente pueden ganar y cubrir los puntos.

Indianapolis Colts (9-7) @ jacksonville jaguars (2-14) – Colts 15.5

Los Colts por increíble que parezca perdieron contra los Raiders , ahora están en una situación que tienen que ganar si o si en contra de unos débiles Jaguars. Jacksonville perdió su último partido por 40 puntos en New England contra los Patriots. En la semana 10 se enfrentaron y ganaron los Colts 23-17 en Indianapolis. Los Colts son un equipo que le va bien como visitante han ganado 5 partidos así, es casi un hecho que ganarán este partido pero también veremos si les queda algo de orgullo a los jugadores de los Jags y logran cubrir los puntos creo que si lo harán.

Pittsburgh Steelers (8-7-1) @ Baltimore Ravens (8-8) – Ravens 6.0

Los Steelers a la mitad de la temporada no se veían como un equipo ganador no parecía que pudiesen tener aspiraciones a los playoffs pero lo lograron el lunes vencieron a los Browns. Ahora los Ravens están luchando por mantenerse llevan 8 partidos perdidos y con muchos jugadores clave lesionados, en la semana 13 los Steelers vencieron a los Ravens 20-19. Veo una ventaja en los Ravens como equipo de casa para ganar y cubrir los puntos.

Tennessee Titans (11-5) @ Houston texans (4-12) – Titans 10.0

Los Titans vencieron a los Dolphins el fin de semana pasado luego de que Miami tenía una racha de 7 partidos ganados consecutivamente. Los Texans por su parte perdieron contra los 49ers. que son un equipo muy físico. En la Semana 11 estos dos equipos se enfrentaron y Houston ganó 22-13, sin duda los Titans buscarán la revancha y probablemente lo logren aunque los Texans creo que mantendrán el juego un tanto cerrado para cubrir los puntos.

New Orleans Saints (8-8) @ Atlanta Falcons (7-9) – Saints 4.5

Este puede que sea uno de los juegos más complicados para pronosticar. En su primer encuentro en la semana 9 los Falcons ganaron 27-25, ambos equipos juegan mejor como visitantes con 5 victorias cada uno. Es interesante que los Saints vencieron a Tampa dos veces esta temporada pero algunas veces su ofensiva no se logra acomodar y eso es lo que no ha permitido que los Saints tengan más partidos ganados.

Los Saints necesitan ganar este juego y esperar a que los 49ers pierdan para poder aspirar a los playoffs. ¿Podría Atlanta quitarles la victoria? Si lo pueden hacer de hecho será un juego cerrado de marcador bajo y creo que la ofensiva de los Falcons sacara la victoria aquí y cubrirá los puntos.

New York Jets (4-12) @ Buffalo Bills (10-6) – Bills 16.0

Si ganan aquí los Bills les darán el premio de la AFC División Este. Buffalo le gano a Atlanta en su último partido, los Jets por su parte ha mejorado un poco su juego últimamente casi vencen a Tamba Bay en la semana 17. En la semana 10 cuando se enfrentaron estos equipos Buffalo le gano a los Jets 45-17. Los Bills pueden ganar este juego y serán líderes de división por su parte los Jets no serán equipo fácil de vencer por lo amplio de la cobertura creo que la podrán cubrir.

San francisco 49ers (9-7) @ Los Angeles Rams (12-4) – Rams 4.5

Este es un gran juego y quizá el más emocionante de esta semana, los Rams buscarán venganza del juego que perdieron en la semana 10 cuando SF les dio una páliza 31-10. Esta fue la única victoria de San Francisco en la temporada con un equipo de su división, anticipo que el QB de respaldo de San Francisco, Trey Lance jugará este partido por tanto eso favorece a los Rams, que dicho sea de paso si no logran detener el ataque terrestre de los 49ers, San Francisco claramente ganaría este juego. Como no sabemos si lo lograrán o no, escogería a ganar a Los Angeles pero a los 49ers para cubrir los puntos.

New England Patriots (10-6) @ Miami Dolphins (8-8) – Patriots 6.5

Este puede ser un juego de venganza para los Patriots que perdieron contra los Dolphins, en la primera semana de la temporada. Miami fue eliminado el pasado domingo por los Titans, ahora los Patriots aún juegan por el título de su división , si ganan este partido y los Bills le ganan a los Jets, entonces ganarían su división. La defensiva de los Dolphins ha jugado bien y su ofensiva también hasta el partido pasado que perdieron contra los Titans. Creo que New England ganará este juego pero creo que Miami podrá mantener el partido cerrado y cubrir puntos.

Seattle Seahawks (6-10) @ Arizona Cardinals (11-5) – Cardinals 6.5

Los Cardinals sacaron la victoria que necesitaban el domingo pasado cuando vencieron a los Cowboys en Dallas. Arizona había perdido sus 3 juegos previos y parecía un equipo que llegaría prácticamente cojeando a los playoffs. Los Seahwawks, por su parte específicamente Russell Wilson dio un show para su casa en Seattle y terminó dominando a los Lions.

Este será seguramente el último partido de Wilson con el uniforme de los Seahawks. La última semana que se enfrentaron estos equipos fue en la semana 11 Arizona le ganó a Seattle por un marcador 23-13. La ventaja en casa no aplica aquí ya que los Cardinals tienen un récord de partidos perdidos al jugar en casa 3-4, seguramente este partido lo podrá ganar Arizona y cubrir los puntos.

Carolina Panthers (5-11) @ Tampa Bay Buccaneers (12-4) – Bucs 8.0

Tampa Bay no dio su mejor partido apenas si gano su partido contra los Jets el pasado domingo. Los Panthers son un equipo que no logra anotar puntos, hace tan solo 2 semanas Tampa venció a lo Panthers 32-6. Seguramente este juego será con un marcador más cerrado pero aun así seguramente la diferencia de puntos será de 10 a 14 puntos por tanto Tampa puede ganar y cubrir los puntos.

Los Angeles Chargers (9-7) @ Vegas Raiders (9-7) – Chargers 3.0

En mi opinión estos son los dos equipos más impredecibles de la liga, para los Chargers para triunfar su ofensiva necesita ser más eficiente ya que su defensa es de las más débiles en la liga. Los Raiders han dependido mucho en el liderazgo de su QB Derek Carr para ganar los partidos aunque también su defensa ha mejorado.

¿Será que la muerte de la leyenda y ex coach de los Raiders John Madden, puede darle un empuje a los Raiders y hacer lo necesario para vencer a los Chargers y llegar a los playoffs? En la semana 4 los Chargers vencieron a los Raiders por un marcador 28-14. El equipo que gane ahora se irá a los playoffs, si los Angeles mejoran su ofensiva no creo que la ofensiva de los Raiders pueda mantener el ritmo, creo que los Angeles Chargers ganarán y cubrirán los puntos.