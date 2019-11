EL POLÉMICO FINAL DE LA COPA DAVIS 2019

Para los amantes del deporte blanco estamos en la semana de la Copa Davis 2019, del 18 al 24 de noviembre con sede en Madrid, España se juegan los partidos en superficie dura y en interiores en el estadio conocido como Caja Mágica. Este torneo este año lo organiza la Federación Internacional de Tenis este año junto con el Grupo Kosmos del futbolista español Gerard Piqué en su faceta de empresario, parece que le están lloviendo críticas de tenistas y ex tenistas como Ion Tiriac que en una entrevista al The New York Times calificó como una vergüenza lo que han hecho los organizadores cambiando años de tradición con este nuevo formato que ahora tiene una sola sede y se juega en una sola semana, lo problemas con los horarios y saturación de juegos no se han hecho esperar. Y es que hablar de la Copa Davis es hablar de 119 años de tradición.

El formato de la competencia es por países. Los partidos son individuales y dobles, gana el que domina 3 sets de 5. El país que cuenta con más títulos al momento es Estados Unidos con 32 títulos, le sigue Australia con 28 títulos, Francia y Gran Bretaña con 10 títulos. México ha participado pero desgraciadamente nunca hemos podido conquistar un solo título. El año pasado el título se lo llevo Croacia.

En su Fase Final cuenta este torneo en su nuevo formato con la participación de 18 equipos, de los cuales 12 llegan por clasificación, 4 son semifinalistas del 2018 y hay dos comodines.

Hay 6 grupos con 3 equipos, cada equipo cuenta con 6 tenistas incluido el capitán de cada país.

Grupo A. Serbia, Francia , Japón.

Grupo B. España, Rusia, Croacia.

Grupo C. Alemania, Argentina, Chile.

Grupo D. Australia, Bélgica , Colombia.

Grupo E. Gran Bretaña, Kazajastán, Holanda.

Grupo F. Canadá, Estados Unidos e Italia.

A Cuartos de Final pasaron los primeros de cada Grupo y los dos mejores segundos entre ellos quedaron: Serbia, Rusia, Australia, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Argentina y España. A las Semifinales a estas alturas ya tenemos al primer país que paso, Canadá está sería la tercera vez que lo logra en sus participaciones en Copa Davis y también está Rusia al cierre de este artículo.

Es un polémico torneo por la poca duración del mismo el ritmo de los partidos es muy acelerado las eliminatorias sé resuelven en un día a diferencia de otros torneos que las resuelven en 3 días varias eliminatorias han terminado ya pasada la madrugada. El martes pasado España jugó contra Rusia y acabó el partido casi a las 2am. , pero eso no fue nada el equipo de dobles estadounidense comenzó su partido el pasado miércoles contra Italia después de la una de la mañana y terminó hasta las 4 am; estas situaciones no tienen muy contentos a los tenistas, los canadienses definitivamente optaron por no jugar un partido que empezaría a las 10 de la noche. Entre los tenistas más destacados por mencionar algunos están por España el consentido del público Rafael Nadal, Roberto Bautista – quien abandonó el torneo apenas por el fallecimiento de su padre–,Sergi Bruguera ( capitán ) , por Serbia el famoso Novak Djokovic ; por Canadá Frank Dancevic (capitán), Denis Shapovalov ; por Argentina Diego Schwartzman.

Entre los favoritos están España, Serbia y Rusia pero luego los underdogs en el deporte siempre dan la sorpresa, así es que no hay como estar al pendiente de cómo vienen las semifinales del torneo y escoger su favorito.

Un crítico de la nueva Copa Davis, es el alemán Alexander Zverev, que en una entrevista citó que no le gusta el nuevo formato ya que para él era más importante la historia que el dinero y quizá tiene razón que prisa de terminar un torneo amontonando 18 países en una semana, exponiendo a lesiones y partidos extenuantes a los tenistas. Zverev optó mejor por venir a la CDMX al partido de exhibición The Greatest Match que será el próximo sábado 23 de noviembre en la Plaza de Toros México a las 17:00 pm contra otro de los consentidos del tenis una auténtica leyenda del tenis el suizo Roger Federer. Seguramente será un partido de primera.

