FINAL DE CONFERENCIAS NFL

NFC –Conferencia Nacional –

San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams – LAR 3.5

Sofi Stadium 5:30 PM horario CDMX, Inglewood CA

Los 49ers son de esos equipos que tiene reputación de que juegan bien a la defensiva y en la ofensiva optan por correr la pelota si no cometen muchos errores y no pierden la pelota podrían vencer cualquier equipo en la NFL. San Francisco ha ganado partidos importantes bajo presión como equipo visitante. Y para muestra basta recordar cuando vencieron a estos Rams en Los Angeles en la última semana de temporada regular, después de ir 17 puntos abajo lograron levantarse y ganar el partido en tiempo extra lo que los llevo estos playoffs.

Otro momento en que ganaron contra todo pronóstico fuer cuando fueron a Dallas y vencieron a los Cowboys y que decir del fin de semana pasado que vencieron a Green Bay en un lugar con condiciones adversas de juego. Ahora los 49ers están a tan solo 1 victoria de llegar al Super Bowl. Ya han vencido a los Rams dos veces en la temporada, ¿será esta su tercera victoria?.

Por su lado los Rams son un equipo que desde el año pasado viene agregando jugadores de primera a sus filas como su QB Matt Stafford, su WR Odell Beckham Jr y su LB Von Miller. Lo cierto es que mostraron de que están hechos el fin de semana pasado en Tampa Bay al enfrentarse a los Bucs los campeones del SB, en este partido los Rams dominaron la mayor parte del juego ofensiva y defensivamente.

Lo único que puede vencer a los Angeles son ellos mismos, justo al final de la temporada vimos a un Stafford poco acertado cayendo en intercepciones. En el último juego se le cayó el balón 4 veces realmente tuvieron suerte en no perder ese partido, si pueden evitar este tipo de situaciones tienen todo el talento para dominar y vencer a cualquier equipo de la NFL, aunque es cierto que los 49ers. históricamente son un equipo complicado para los Rams a lo largo de los años y este año no fue la excepción

Clave para que los 49ers ganen: Necesitan ganar la batalla de intercepciones y recuperar el balón por errores del equipo contrario. Si su defensa logra hacer grandes intercepciones a Matt Stafford será la clave , ya que la ofensiva de los Rams es difícil de frenar. Jimmy G necesita mantener las cosas simples ya que no es un QB que tenga el talento de los top QB en la liga.

Ofensivamente deberá optar SF por pases cortos y correr efectivamente el balón, deben ganar la batalla de posesión del balón, ya que no quieren que su defensiva se desgaste todo el tiempo y sus equipos especiales deben continuar jugando bien tal como lo hicieron en Green Bay el fin de semana pasado. Defensivamente los 49ers deben presionar a Stafford para no darle tiempo de hacer pases que conecten con sus receptores en zona de anotación. Y su defensivo Nick Bosa necesita dar su mejor juego no hay que olvidar que ha logrado 15.5 tacleos en la temporada regular.

Claves para que ganen los Rams: Evitar perder el balón, deben correr más la pelota para que Matt Stafford no tenga que hacer más de 30 pases en el juego. Ofensivamente, los Rams necesitan mantenerse fuertes no solo para correr la pelota pero también para dar tiempo a Stafford de encontrar a sus 2 receptores estrella WR Beckham Jr y Cooper Kupp.

Defensivamente, los Rams saben detener los pases, pero con San Francisco que depende más en correr la pelota y pases cortos de Garoppolo necesitarán detener el juego terrestre. No pueden perder de vista al TE de San Francisco, George Kittle. Otro jugador peligroso para la defensiva de los Rams es Deebo Samuel no solo es peligroso para correr también es bueno en los pases y regresos en los equipos especiales. Si la defensa de los Rams logra mantener a raya a Samuel y Kittle pueden ganar este juego.

Conclusión: Este es un partido complicado para los Rams en todas partes del juego, aunque tienen ventaja en sus WR Cooper Kupp y Odell Beckham Jr. Si la línea ofensiva logra mantenerse fuerte no tendrán problema ya que la defensa secundaria de los 49ers no es la mejor. San Francisco llega más confiado a este partido, han jugado un buen fútbol , han vencido a dos de los mejores equipos ofensivos en la liga Cowboys y Packers como visitantes y están también muy familiarizados con los Rams ya que son rivales divisionales y como comenté los han vencido dos veces en la temporada.

Este partido me recuerda al del año pasado cuando los New Orleans Saints llegaron a los playoffs muy seguros contra Tampa Bay y perdieron , después de ganarles juegos en temporada regular. Me parece que estamos en un escenario parecido aquí, por mucho que te vaya bien contra un equipo es realmente poco probable vencer un equipo 3 veces en la misma temporada. Creo que Los Angeles Rams ganarán este juego ,cubrirán los puntos y serán los Campeones de la Conferencia Nacional 2022.

Cincinnati Bengals @ Kansas City Chiefs –KC 7.0

AFC – Conferencia Americana-

Arrowhead Stadium 2:00 PM horario CDMX , Kansas City MO

El fin de semana pasado nos regalaron un partido inolvidable los Bills de Josh Allen vs KC Chiefs de Patrick Mahomes. Esta semana es el joven Joe Burrow contra Mahomes que pinta para ser un clásico entre 2 muy buenos QB.

Ambos equipos se vieron las caras en la semana 17 cuando los Chiefs fueron a Cincinnati , fue un juego de puntaje alto ganaron los Bengals 34-31. ¿Qué aprendimos de ese juego? Cincinnati hizo un buen trabajo protegiendo a su QB Burrow quien completo 30 de 39 pases que lanzo logró 446 yardas y 4 TD. Quizá un punto débil de los Bengals fue que permitieron que taclearan a su QB 4 veces , 2 de las cuales fueron del pass rusher de Kansas, Chris Jones.

Para Kansas City , Mahomes hizo un trabajo decente pero los Bengals lograron contenerlo, como equipo los Chiefs tuvieron uno de sus mejores juegos lograron 155 yardas. Este juego que viene quizá no sea igual por ajustes en ambos equipos, pero si podemos predecir que será un partido con un marcador alto.

Kansas City recordemos ha estado anteriormente en 3 juegos de Campeonato por la Conferencia Americana, en cada uno Mahomes ha logrado 3 pases de TD y cero intercepciones en juegos con marcadores altos. Los Chiefs han anotado al menos 31 puntos en cada partido , con un promedio de 33.2 puntos por juego que es el marcador más alto en la historia para un QB que ha jugado 5 juegos de playoffs. Joe Burrow y los Bengals van a tener que contener e igualar a la poderosa ofensiva de los Chiefs y van a tener que apurarse a anotar puntos si quieren vencer a Kansas.

Claves para que los Chiefs ganen: tienen que empezar rápido el partido, como el equipo con más experiencia que son.

Deben lograr mantener la ventaja desde el inicio, no permitiendo que los Bengals corran la pelota, poniendo presión a Joe Burrow para que lance rápidamente sus pases o no los pueda lanzar recordemos que la defensiva de los Bengals permitió en el partido contra los Titans que taclearan 9 veces a su QB ese es un punto débil que debe aprovechar Kansas, en especial el defensivo Chris Jones tiene que hacer el trabajo porque no puede tener muchos defensivos haciendo eso cuando necesitan tener mínimo 2 jugadores cubriendo al receptor de los Bengals Ja’marr Chase.

Es un arma ese rookie en su primer encuentro con KC , anotó 3 TD atrapo 11 pases y logró 266 yards y como siempre deben tener especial cuidado en evitar intercepciones y caídas de balón.

Claves para que los Bengals ganen: De principio no pueden darse el lujo de permitir más tacleo a Joe Burrow 9 veces como el fin de semana pasado es muy alto. Difícilmente la defensiva de los Bengals podrá contra la ofensiva de los Chiefs, pero deberán de impedir a toda costa que anoten pronto y rápido TD Kansas City y más bien deberán forzar a KC para goles de campo. La defensiva de los Bengals deberá dar lo mejor de sí en la zona roja.

Como en el primer juego la clave es contener a Mahomes, no dejarlo que salga para hacer sus jugadas corriendo el balón, lo deben mantener limitado a su bolsa de protección para que no se escape y para presionarlo a lanzar. Ofensivamente los Bengals tienen a su QB Joe Burrow que solo tendrán que protegerlo para que logre conectar con muy buenos receptores que tiene Cincinnati , es un hecho que KC no puede cubrirlos a todos.

También tienen que evitar castigos y penalizaciones en la línea ofensiva. La ventaja de los Bengals es que son un equipo que es bueno en el juego aéreo pero también sabe correr el balón y para eso tienen a Joe Mixon que ha pasado por todas las defensivas.

Conclusión: Bengals saben correr la pelota ofensivamente, su QB Joe Burrow es bueno y sabe reaccionar bajo presión ya que su actuación ha sido muy destacable para ser sus primer actuación en playoffs. ¿ Será el momento para unos jóvenes Bengals o será el momento de unos Chiefs con mayor experiencia? Creo que será el momento en que ganará la experiencia recordemos que los Bengals jugarán como visitante y enfrentan a unos de los mejores y más experimentados entrenadores Andy Reid. Este partido lo pueden ganar los Chiefs pero seguramente los Bengals cubrirán los puntos.