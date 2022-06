NHL Finals

Tampa Bay Lightning vs Colorado Avalanche la serie comienza el 15 de junio las 8pm hora del Este.

Esta Serie Final de la Copa Stanley la hemos esperado los últimos 4 años, Colorado ha sido el favorito de la Conferencia Este mientras que los Lightning son los favoritos del Este. Por fin los Avalanche llegan la Final , para los Lightning en cambio está será su 3era final consecutiva recordemos que fueron los ganadores de las 2 pasadas Copas Stanley.

Aquí un panorama de las Series entre estos dos equipos. En encuentros de temporada regular Colorado ganó ambos juego por 1 solo goal ( 3-2 y 4-3)

Entrendadores /Coaching:

Jon Cooper, de Tampa Bay tiene la experiencia necesaria, para prueba solo hay que ver cómo logró ganar los últimos dos campeonatos. Esta temporada ha sido la más impresionante, en los últimos 3 años ya que ha tenido que enfrentar una serie de retos. En estos playoffs recordemos que Tampa Bay iba abajo en la serie contra Toronto 3-2 logró ganar los 2 juegos siguientes y dejaron fuera a los Maple Leafs.

En la segunda ronda se enfrentaron contra los Florida Panthers , en esta serie Cooper logró que sus jugadores se comprometieran a ganar a toda costa, sacrificaron cuerpo y alma en bloquear tiros tras tiros de un equipo en apariencia superior. Los Lightning lograron barrer prácticamente a los Panthers en tan solo 4 juegos esto le dio a su equipo un descanso necesario y prepararse para la siguiente Ronda contra los New York Rangers.

El gran reto de Cooper y su equipo fue detener el powerplay de los Rangers y vaya que lo lograron ya que New York tuvo toda serie de problemas para anotar contra la defensa de Tampa Bay quienes prevalecieron 4 juegos a 2.

Por su lado Jared Bednar ha sido el entrenador de Colorado desde la temporada 2016-2017. Si algo tiene en su equipo son jóvenes y talentosos jugadores , lo que es cierto es que este equipo siempre tenía problema al llegar a los playoffs siempre los eliminaban en etapas tempranas.Este año la historia cambió para los Avalanche, realmente tuvieron poco problema para llegar a las finales, algunos podrían argumentar que realmente no tuvieron equipos difíciles en la competencia.

Y en parte es cierto, su rival en la primer ronda fueron los Nashville Predators , pero la siguiente Ronda fue un poco más difícil contra los St. Louis Blues contras los que prevalecieron, en la última ronda el equipo de Bednar tuvo que enfrentar al mejor jugador de hockey en el mundo Connor McDavid y lo logró, el equipo hizo un buen trabajo defensivamente contra él.

Porteria /Goaltending:

Lightning: Andrei Vasilevskiy vs Avalanche: Darcy Kuemper

Esta es una posición en la que cualquier equipo puede tener realmente una gran ventaja y en este caso específico la ventaja aquí la tiene Tampa Bay. Vasilevskiy ha sido uno de los mejores porteros en temporada regular en los últimos 5 años. Cuando llega su turno en los playoffs incluso defiende mejor su portería, ha ganado 61 juegos con 34 partidos perdidos en su carrera en los playoffs. Su save percentage es impresionante .925 , el promedio de goles en contra es solo 2.24.

Darcy Kuemper por parte de Colorado es un portero sólido , pero no tiene la experiencia ni el éxito de su contraparte. El promedio de goles en contra que tiene es de 2.78 y su save percentage .908, su récord total es de 11 partidos ganados y 8 perdidos en su carrera en los playoffs. Si Colorado no está fuerte en la portería entonces estará en serios problemas contra los Lightning.

Defensas:

En esta posición en particular estos equipos son muy parecidos en talento , sin embargo le daría una pequeña ventaja a Colorado. Tampa Bay tiene una muy buena defensa para empezar con el Big Guy Victor Hedman, hace de todo en el rink, tan bueno es ofensiva como defensivamente. El único defensa que es poco valorado es Ryan McDonagh, tal vez no anoté ni asista en mucho goles, pero es una de las mejores defensas en toda la liga. Mikhail Sergachev también es un defensa con un físico fuerte y que patina muy bien necesita ser excelente en esta serie para lograr que los Lightning ganen la serie.

Como mencioné anteriormente siento que Colorado es el que tiene los mejores defensas, son más ágiles que los de Tampa, Cale Makar es tal vez el mejor defensa que hemos visto desde Nicolas Lidstrom. Este jugador sabe patinar, es como un 4to delantero que siempre es una amenaza para anotar. Makar tiene en estos playoffs 5 goles y 17 puntos posicionándose como el mejor defensa de los playoffs.

El compañero de juego de Makar, Devon Toews quizá no es tan escandaloso pero sin duda es un excelente defensa y también un muy buen ofensivo. Cuando ambos están en el hielo , los Avalanche siempre tienen una ventaja contras sus oponentes. Otros defensas destacados que complican el juego a sus rivales son el joven Bowen Byram el veterano Eric Johnson junto con Josh Manson.

Delanteros:

Ambos equipos han logrado construir buenos grupos de delanteros, son una mezcla de anotadores y muy buenos jugadores. Los Avalanche tienen como líder a Nathan MacKinnon que va empatado con Makar con 17 puntos, de los cuales 11 son goles. Mikki Rantanen Valeri Nichushkin ambos con 5 goles siempre están dispuestos a anotar. Para completar el talento de Colorado hay 2 delanteros que han sido esenciales en estos playoffs.

El capitán Gabriel Landeskog es un líder con un físico imponente que seguido anota grandes goles para su equipo, hasta el momento cuenta con 8 goles. Arturi Lehkonen y JT Compher son 2 delanteros profundos , que han destacado en estos playoffs por anotar goles cuando los jugadores más talentosos no han anotado.

Los Lightning por su parte tienen un muy buen grupo de delanteros con Steven Stamkos quien cuenta con 9 goles y es una gran amenaza para anotar cuando el equipo tiene el powerplay. Nikita Kucherov y Ondrej Palat han sido los mejores anotadores de goles en estos playoffs.

Otros delanteros buenos con profundidad son el veterano Corey Perry, que ha estado en su mejor momento en estos playoffs, así como Nick Paul y Ross Colton que son dos jugadores que se meten de lleno con los defensas del equipo contrario . Otro que no podemos olvidar es Patrick Maroon otro jugador muy físico, ha estado en 3 campeonatos , uno con ST. Louis y los otros dos con los Lightning. ¿Será Maroon el amuleto de la suerte para Tampa Bay?

El factor X

El factor X es la salud de 2 jugadores, ni siquiera los he mencionado pero son jugadores muy importantes en cada equipo. Hablo del centro de los Avalanche lesionado, Nazem Kadri y por parte de los Lightning el delantero Brayden Point que no ha logrado jugar desde el juego 7 de la primera Ronda de estos playoffs. Ambos equipos esperan que sus jugadores estén recuperados para jugar. Se espera que Brayden Point se encuentre en la alineación de los Lightning para el juego 1.Por parte de los Avalanche parece que no hay tan buenas noticias y Kadri puede que no juegue en toda la Serie, o si lo hace podrá ser a partir del juego 5.

Esta será una gran serie , muy rápida y de muchos goles por parte de ambos equipos. Colorado llega motivado por llegar a las finales, han descansado bien y no han jugado desde el 6 de junio, así es que quizá Colorado tenga un inicio de serie un poco lento. Los Lightning tienen la ventaja de un mejor entrenador, un buen portero. Le di un poco de ventaja a Colorado en la defensa, pero ofensivamente ambos equipo están en igualdad de circunstancias.

Si esta serie pinta para juegos con puntos altos creo que los Avalanche pueden ganar, Tampa Bay por su parte es mejor equipo defensivamente y con un juego de marcadores más bien bajos. En si le doy la ventaja a los Lightning , si tuviera que apostar lo haría por Tampa para ganar su 3er Campeonato consecutivo, está sería será de 6 o 7 juegos. No importa que equipo gané esta será una serie muy entretenida,

Si la serie llega hasta juego 7 sabríamos quien será el ganador de la Copa Stanley hasta el próximo 28 de junio.