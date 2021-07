LLEGÓ LA ESPERADA FINAL DEL CAMPEONATO NBA 2021

Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns

Llegó la esperada final y la mesa está puesta para los equipos participantes los Milwaukee Bucks vs. Phoenix Suns. ¿Podrán los Bucks conquistar el título con Giannis recuperándose de su lesión de la rodilla izquierda ? o ¿ Los Suns con su dúo dinámico Devin Booker y Chris Paul ganarán por primera vez en la historia su Campeonato?

El Campeonato 2021 NBA comenzó el 6 de julio en Phoenix, dicen que una buena defensa gana Campeonatos aún en la NBA en la cual buenas ofensivas y tiros de 3 puntos son los que hacen la diferencia. Los dos equipos de la liga que han tenido mejores defensas son justamente los protagonistas compitiendo por este Campeonato. La Semilla 3 en el Este los Milwaukee Bucks contra la Semilla 2 del Oeste, los Phoenix Suns.

Las lesiones en jugadores clave han sido de gran importancia en estos playoffs, tal fue el caso de los Clippers que perdieron por la lesión de su jugador estrella Kawhi Leonard y que decir de los Atlanta Hawks que también lucharon con y sin su estrella Trae Young imposibilitado por su lesión en el tobillo. El único equipo que persevero y logró llegar a la final sin su estrella Giannis Antetokounmpo, fueron los Bucks.

Es incierta qué tanta será su participación en la series de la final ya que su lesión llamada hiperextensión de la rodilla izquierda si bien no tiene daño en los ligamentos, si es una lesión que su equipo médico decidirá día a día conforme su evolución si juega o no, así es que hay probabilidades de que participe en la mayor parte de los partidos de la serie. El resultado de esta serie a mi parecer va a depender mucho del estatus de salud de Antetokounmpo honestamente no creo que los Bucks logren ganarle a los Phoneix Suns sin él.

La clave para estas series estará entre la estrella defensiva de Milwaukee Jrue Holiday contra el dúo dinámico de los Suns, Devin Booker y Chris Paul. Booker, si sabe algo es lanzar y anotar para los Suns , por su parte Paul es el motor que corre la ofensiva por completo sabe manejar el balón y pasarlo magistralmente.

Será interesante ver como Holiday intenta desarticular este dúo, si los Bucks quieren ganar o mantenerse en la serie tendrán que mantener un excelente juego ofensivo y defensivo comandados por Kris Middleton quien sustituyó como líder a Antetokounmpo al lesionarse.

Creo que los Suns tienen una ventaja por jugar como locales, 4 juegos se jugarán en Phoenix de 7 juegos (de ser necesarios). Los Milwaukee Bucks tienen un récord de solo 5 partidos ganados y 4 perdidos fuera de casa. Los Suns tienen un récord de 6 partidos ganados y 2 perdidos en casa y esas pérdidas fueron contra Los Angeles Lakers y los Clippers.

Espero de verdad un pronto y sano regreso de Giannis Antetokounmpo su presencia en la serie es lo que dará un serie emocionante y cerrada entre estos dos equipos. Si no regresa creo que será una serie rápida que la dará la victoria a Phoenix. De cualquier forma quien gane ya pasará a la historia por parte de los Milwaukee Bucks no han ganado un título desde 1971 , por parte de los Phoenix Suns no cuentan con un solo Campeonato. Mi predicción es en favor de los Suns, creo que este año llegará el primer Campeonato en la historia de la franquicia, en 5 juegos.

La Serie comenzó el martes 6 de julio y de ser necesario un juego 7 terminaría hasta el jueves 22 de julio. Al cierre de esta edición el primer juego ya lo ganaron los Suns y si participó Giannis en el 1er juego de los Bucks , él manifestó que se sintió de su rodilla muy bien y sin molestias veremos en los juegos subsecuentes si esto resulta cierto.

Si te quieres enterar de cómo llegaron estos dos equipos a la final , aquí te dejamos un recap de las Semifinales.

Recap de Semifinal Atlanta Hawks vs Milwaukee Bucks . Serie 4-2

Juego 1: Los Hawks jugaron increíble en estos playoffs, una clave para ellos fue ganar el primer juego de sus series, los Bucks no habían perdido ningún partido en casa. El partido fue un ir y venir bastante parejo, el juego determinante fue cuando Clint Capela de Atlanta aprovecho para anotar después de un rebote dando la delantera a Atlanta faltando solo 29.8 segundos por terminar. El marcador quedo 116-113 ganó Atlanta quienes con este marcador ganaron 6 partidos como visitantes y perdieron solo dos. Trae Young Atlanta anotó 48 puntos y Giannis de los Bucks 34 puntos.

Juego 2: Los Bukcs aprendieron la lección y no tomaron a la ligera a Atlanta. Milwaukee reforzó en este partido su defensiva y lo hizo bien ganó el partido empató la serie. La defensiva de los Bucks frenó a Trae Young quien solo logró 15 puntos de 16 intentos solo logró anotar en 6 ocasiones. La ofensiva de los Bucks jugó bien atino el 52.1% de sus lanzamientos. Marcador final 125-91. BUCKS

Juego 3: La serie regreso a Atlanta para el partido 3. El partido fue muy cerrado los primeros 3 cuartos los Hawks mantuvieron hasta ese punto el marcador a su favor 85-83. Milwaukee en el cuarto cuarto comenzó a tomar la delantera Kris Middleton estuvo imparableen esta parte final anotó 20 puntos de 38 que tuvo en el partido, los Bucks derrotaron a los Hawks en su casa quienes aparte de perder también sumaron a su mala suerte la lesión de Trae Young quien se lastimo el tobillo por pisar accidentalmente a uno de los oficiales. Marcador final 113-102 BUKCS

Juego 4: Los Hawks y sus fanáticos para este juego estaban muy nerviosos su jugador estrella Trae Young no participaría en este partido por la lesión en su tobillo en el juego 3. Era la oportunidad de Milwaukee para tomar el control de la Serie con una victoria más que los dejaría 3-1. Pero Atlanta probó que son un equipo resiliente sin su estrella. 6 jugadores de Atlanta anotaron al menos cada uno 10 puntos , lanzaban el balón con un 50.6% de aciertos.

Vencieron a los Bucks 110-88. Ahora la mala noticia sería para los Bucks no solo perdieron también su estrella Giannis se lastimó en el 3er cuarto, cayó mal intentar defender el aro de un tiro de los Hawks, la versión médica de la lesión fue -hyper-extended left knee- hiperextensión de rodilla izquierda. HAWKS

Juego 5: Ambos equipos regresaron a Milwaukee para un juego 5 decisivo, sin sus jugadores estrella Trae Young de los Hawks y Giannis Antetokounmpo de los Bucks. Este juego probaría de qué estaban hechos quizá la ventaja de jugar en casa ayudo a los Bucks ya que en el primer cuarto iban a favor 36-22 y así siguieron en el segundo cuarto.

Y aunque Atlanta intentó cerrar esa ventaja de la mano de Bogdan Bogdanovic que anotó 28 puntos y Danilo Gallinari con 19 puntos eso no fue suficiente. Milwaukee se mantuvo gracias al trabajo en equipo con 4 de sus jugadores anotando mínimo 22 puntos cada uno ganaron 123-112 y así dominaba la Serie 3-2. BUCKS

Juego 6: Nuevamente ambos equipos con muchas preguntas por las lesiones de sus jugadores estrella. Trae Young se incorporaría en este juego en un intento de evitar la eliminación, por parte de los Bukcs , Antetokounmpo no jugaría. Desde el inicio Young se mostró molesto se veía que no estaba bien de su lesión le costaba realizar su lanzamientos. Al final de la primera mitad el juego iba 47-43 favor Milwaukee entrando al 3er cuarto los Hawks anotarían 20 puntos gracias a Bogdan Bogdanovic por su parte Cam Reddish anotaría para su equipo 21 puntos.

Trae Young solo logró anotar 14 puntos en 4/17 lanzamientos esto no es para nada un juego típico para él. Los Bucks tomaron el control del juego en el 3er cuarto 44-29 por encima de los Hawks con una cómoda diferencia de 19 puntos entraría al cuarto cuarto. Sin Giannis , los Bucks contaron con Jrue Holiday que anotaría 27 puntos y Kris Middleton quien anotó 32 puntos. Así los Bucks vencieron a Atlanta 118-107 y sellaron su boleto a la serie Final de la NBA. BUCKS

Recap Semifinal Los Angeles Clippers vs Phoenix Suns. Serie 4-2

Juego 1: Tanto los Clippers como los Suns llegaron a la Serie sin sus jugadores s importantes por lesiones, Kawhi Leonard de los Clippers y Chris Paul de los Suns estaban fuera. El primer juego fue cerrado, Paul George salió a la defensa de los Clippers como es costumbre en ausencia de Leonard anotó 34 puntos , el guardia Reggie Jackson también jugo bien anotó 24 puntos. El juego estaba empatado casi al final ya para el cuarto cuarto tomo ventaja el equipo en casa, los Suns y ganaron 120-114. La estrella de los Suns, Devin Booker anotó 40 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias. SUNS

Juego 2: Este quizá es uno de los mejores juegos de todo los playoffs en este 2021. El juego fue muy parejo pero justo fue al final faltando un segundo por terminar y con los Clippers a la delantera 103-102 que las cosas se pusieron interesantes, parecía que la serie se empataría pero una increíble jugada de DeAndre Ayton anotó y cambio el marcador 104-103 dando así otra victoria a los Suns. SUNS

Juego 3: De regreso a Los Angeles los Clippers estaban lastimados luego de dos derrotas seguidas. No solo tenían que lidiar con eso sino también con el regreso de la estrella de los Suns Chris Paul recuperado de su lesión. Empezaron fuertes este juego iban adelante 29-21 al final del primer cuarto. Los Suns en el segundo cuarto encontraron su camino para emparejarse y rebasar a los Clippers 48-47. A pesar de un gran partido 10 punto y 10 rebotes de parte de Ivica Zubac centro de los Clippers. En el tercer cuarto cambio la historia del partido Los Angeles salieron con todo y anotaron 21-3 adelantándose a los Suns en el marcador para ganar su primer juego en la Serie 92-106. CLIPPERS

Juego 4: Fue un juego que dejo mucho que desear de ambas partes los tiros de los Suns acertaron en un 36% los Clippers estuvieron peor 32.5% . Un juego que no estuvo al altura de una semifinal a la mitad Phoenix llevaba la ventaja 50-36 parecía que ganaría el resto del juego. En el 3er cuarto Los Angeles regresaron con unos cuantos puntos arriba de los Suns lograron ir arriba 69-66 entrando al cuarto cuarto. El cuarto final fue muy pobre en puntos solo 29 entre ambos equipos Chris Paul hizo algunos tiros clave de último minuto lo que les dio una victoria a los Suns muy cerrada 84-90. SUNS

Juego 5: Regresando a Phoenix los Suns estaban listos para cerrar la serie en su casa que iba 3-1. Los Clippers aún sin Kawhi Leonard también perdieron a Ivac Zubac por una lesión en la rodilla derecha, parecía que llegaba su fin en las semifinales, sin embargo en el primer cuarto saliern a la cabeza 36-26 con una diferencia de 10 puntos entrando al 2do cuarto. El juego iba parejo con mejor nivel que en el juego 4. Fue el liderazgo de Paul George el que le dio la victoria a los Clippers 116-102 como equipo visitante, George anotó 40 puntos y Devin Booker de los Suns 31 puntos. CLIPPERS

Juego 6: Esta fue una serie impredecible ambos equipos ganaron como visitantes en los partidos 4 y 5 , ¿sería esta la tercer victoria para los Clippers en su casa y forzarían a un juego 7?. Los Angeles jugaron bien la pelota tuvieron una tase de aciertos de 41.8% en sus lanzamientos. Pero sería su defensa la que destacaría , los tiradores de los Sun estaban imparables acertando 56.4% de sus tiros y 54.8% en sus tiros de 3 puntos. Este fue el clavo en el ataúd para los Clippers marcador final 130-103 , Chris Paul veterano de los Phoenix tuvo el partido de su vida anotó 41 puntos, esta será la primera vez en sus 16 años de carrera que participará en un Campeonato NBA por la Final. SUNS