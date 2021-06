LLEGAMOS A LAS FINALES DE CONFERENCIA NBA 2021

Llegamos por fin a los finales de conferencia y veremos nuevamente a los equipos que serán de las primeras semillas en caer. En la Conferencia Este la semilla 1: los Philadelphia 76ers perdieron sorprendentemente contra los Atlanta Hawks y la semilla 2: los Brooklyn Nets perdieron contra los Milwaukee Bucks ambas series en 7 juegos. En la Conferencia Oeste los LA Clippers se sobrepusieron a la adversidad iban abajo 2-0 contra la semilla 1: los Utah Jazz y su mejor jugador Kawhi Leonard se lesionó aún con eso en contra lograron ganar la serie que quedó 4-2.

Y no olvidemos a los Phoenix Suns son el 4to equipo en la semifinales, no se habló mucho de ellos ya que tuvieron un buen descanso debido al dominio que ejercieron contra los Denver Nuggets al ganar la serie rápidamente 4-0. Veamos cómo es que estos 4 equipos llegaron a las semifinales y cuál tendrá mayor ventaja en la series por venir.

#5 Atlanta Hawks vs #3 Milwaukee Bucks

Predicción: Milwaukee Bucks

Atlanta venció a la semilla 1 los 7ers. Philadelphia que comenzó con problemas desde el juego 1 , Atlanta anotó 42 puntos tan solo en el 1er cuarto y así siguió hasta ganar el juego. La serie fue de marcadores muy cerrados 5 de 7 juegos se decidieron por 7 o menos puntos, fue una batalla entre la estrella de los Hawks Trae Young y la estrella de los 76ers. Joel Embiid.

El punto de quiebre en esta serie fue en el juego 5 parecía que Philadelphia tomaría el control de la serie, al medio tiempo el marcador iba 62-40 en su casa. Los Hawks no dejaron que este escenario los derrotara al contrario nunca se dieron por vencidos específicamente en el 4to cuarto dominaron por completo a los 76ers el marcador en ese cuarto fue 40-19 eso los llevo a la victoria por 109-106.

Para este momento parecería que el momentum estaba del lado de los Hawks pero en el juego 6 los 76ers. ganaron y esto forzó a un juego 7 muy parejo y competitivo es difícil decir que equipo tuvo la ventaja, tanto Embiid como Young se portaron como auténticos líderes de sus equipos dispuestos a llevarlos a la victoria pero la historia de este juego la escribieron sus compañeros de equipo Kevin Huerter ayudó a Young y a los Hawks anotado 27 puntos mientras que Ben Simmons de los 76ers. poco ayudo a Embiid, Simmons fue prácticamente invisible solo anotó 5 puntos, con 4 intentos en todo el juego, esto afectó a Philadelphia quienes perdieron el juego 7 en casa con un marcador 103-96.

Por su parte los Milwaukee Bucks ganaron la serie contra los Nets en 7 juegos, esta fue una de mis series favoritas ya que fueron partidos muy parejos.

Los Nets eran los favoritos se veían superiores ya que ganaron los primeros dos juegos eso a pesar de que estaba lesionado uno de sus mejores jugadores James Harden quien se lastimo en el primer minuto de juego, no fue sino hasta el juego 5 que volvió a jugar. Los Nets jugaron bien y tenían a su otra estrella Kevin Durant quien mantuvo al equipo a un nivel competitivo.

Entrando al juego 6 Milwaukee tenía la espada contra la pared iban abajo 3 juegos a 2, no sería tampoco un partido fácil para los Nets ya que estaba lesionado otro de sus jugadores estrella Kyrie Irving , quien no jugaría después del juego 4 por el resto de las series.

Para su suerte regreso Harden, pero no fue suficiente para el juego 6, los Bucks jugaron quizá su mejor partido de los playoffs no tambalearon ni una sola vez en el juego y aseguraron la victoria, lo más increíble fue como contuvieron a la poderosa ofensiva de los Nets solo le permitieron anotar 89 puntos.

Giannis Antetokounmpo anotaría 30 puntos para Milwaukee pero fue Khris Middleton quien anotó 38 puntos quien llevo a los Bucks a la victoria en ese juego. Los Bucks tenía que ganar el juego 7 en Brooklyn si querían llegar a las semifinales, este fue un juego excelente la pelota iba y venía no se decidió hasta el 4to cuarto, cuando los Bucks y Antetokounmpo sellaron la victoria gracias a los 40 puntos que anotó.

Por su parte con los Nets, Kevin Durant tuvo una increíble participación anotó 48 puntos pero no fue suficiente. La estrella de los Bucks Giannis Antetokounmpo destacó en la series anotó mínimo 30 puntos por juego excepto en el juego 2 en el que Brooklyn solo le permitió anotar 18 puntos.

Así las cosas, el título de la Conferencia Este será entre el cinderella team, los Hawks contra los Milwaukee Bucks quien son uno de los mejores equipos de la NBA en las últimas 4 temporadas pero simplemente hasta ahora no han alcanzado el nivel de campeonato. Curiosamente en la ronda pasada fui en mis predicciones contra estos dos equipos y fue impresionante ver como probaron lo contrario.

Los Hawks necesitarán de Trae Young para que continúe con sus anotaciones y él necesitará ayuda ahí veo que entra Bogdan Bogdanovic, si es que Atlanta quiere tener oportunidad en esta serie. Para los Bucks el asunto es que vienen fortalecidos derrotaron a los favoritos al título NBA según los expertos, los Nets.

Aparte son un equipo demasiado fuerte creo que Giannis tendrá su oportunidad de brillar y ganar su primer campeonato. Predicción es que las series terminen en 5 juegos , 4-1 Bucks. Al cierre de esta edición los Bucks van a la cabeza.

#4 LA Clippers vs #2 Phoenix Suns

Predicción: Phoenix Suns

Empecemos con los Phoenix Suns han sido espectaculares en los playoffs , únicamente perdieron 2 juegos en las dos series. Y no jugaron contra equipos débiles jugaron contra Los Angeles Lakers y los Denver Nuggets que son excelentes equipos. Los Suns barrieron a los Nuggets, los marcadores no fueron cerrados y eso que la súper estrella de los Nuggets Nikola Jokic anotó 32 puntos , 20 rebotes y 10 asistencias pero no fueron suficientes.

En el juego tres el marcador fue 116-102, para el decisivo partido 4 Phoenix prácticamente aniquiló a los Nuggets en ese partido su tiros tenían aciertos del 52% , su estrella Devin Booker anotó 34 puntos y su otra estrella el veterano de 36 años Chris Paul anotó 27 puntos. Este año es la primera vez en 11 años que los Suns llegan tan lejos en los playoffs, sin duda están hambrientos por mayores éxitos ¿el campeonato 2021 estará en su futuro?

Los Angeles Clippers para llegar aquí no lo tuvieron fácil tenían en sus manos vencer a la semilla 1 los Utah Jazz. Utah parecía el mejor equipo ganaron los 2 primeros partidos de la serie, pero para hacerle justicia a los Clippers ambos partidos fueron de marcadores muy cerrados ya que perdieron por 3 y 6 puntos. El dúo dinámico de los Clippers Paul George y Kawhi Leonard fueron espectaculares no solo en la serie pero en todo los palyoffs le dieron la victoria a su equipo en el juego 3 y 4.

Leonard y George se convirtieron en el 3er dúo en la NBA en la historia de los playoffs en anotar cada uno mínimo 20 puntos en los primeros 11 juegos de playoffs. El último dúo en lograr esto fueron Shaquille O’Neil y Kobe Bryant allá por el año de 2003 con los Lakers.

Mientras que los Clippers parecían invencibles , para su mala suerte se lesionó Leonard esto lo dejaría fuera de la serie. Con la Serie empatada en 2 juegos parecía que los Jazz tenían asegurada la victoria pero aún sin Leonard los Clippers siguieron jugando competitivamente. Ahora el líder del equipo de Los Angeles fue Paul George, pero también contribuyeron Terance Mann, Reggie Jackson y Marcus Morris ganaron 4 partidos seguidos contra los Utah Jazz en las Semifinales.

Las Finales de la Conferencia Oeste son por demás emocionantes. Aún si para algunos partidos o todos está en duda la participación de Kawhi Leonard. Por su parte los Suns tienen también algunos jugadores lesionados , Chris Paul tal vez tenga que perderse algunos juegos por su lesión, claro la serie sería más emocionante si sus jugadores estrella no estuvieran lesionados pero ¿quién tienen la ventaja en esta serie? Es difícil escoger, los Suns quizá tengan más ventaja si el jugar de local les ayuda en algo y la serie se va a 7 juegos el último partido se jugará en Phoenix.

Espero que ambos Devin Booker y Paul George den lo mejor de sí. Los Suns están más descansados antes del comienzo de esta serie solo habían jugado 10 partidos en los playoffs. Los Clippers por su lado jugaron 13 partidos antes del comienzo de esta serie, si Leonard no juega en lo absoluto en esta serie creo que ganaran los Suns, pero si juega la ventaja pasará a los Clippers. Con tanta incertidumbre en lesiones, creo que Devin Booker de los Suns jugará mejor que Paul George de los Clippers y al final los Suns pueden ganar esta serie a 4 juegos a 2 y avanzar a la esperada final contra los Milwaukee Bucks. La Serie al momento la van ganando los Suns.

Las Series de las Finales de Conferencia empezaron ya el pasado 20 de junio y pueden acabar si se van al juego 7 en ambas conferencias hasta el lunes 5 de julio.