10 y 11 de julio

El pasado 21 de junio comenzó Wimbledon el histórico Grand Slam en pasto, cuyos inicios datan desde julio de 1877 fue un torneo exclusivo para hombres hasta 1884 que se permitió la participación de mujeres. Un dato curioso es que el único miembro de la realeza que ha participado en este torneo fue el rey Jorge VI participó en dobles en el año de 1926 y perdió en 3 sets y si para quienes son fanáticos de la serie The Crown saben que se trata del padre de la actual reina de Inglaterra, Elizabeth II.

La ventaja en este torneo la tienen jugadores con mayor experiencia en entrenamientos en este tipo de superficie, es frecuente ver a varios top resbalar más de una vez.

Muchas sorpresas y no poco drama ha habido en este torneo desde su inicio entre algunas de las sorpresas fue el poco protagonismo que tuvo en este torneo el griego Stefano Tsitsipas que recién estuvo en la final del Abierto de Francia, se esperaba más de su participación quizá no está acostumbrado a entrenar tanto en pasto, ahora fue vencido en la primera ronda por el estadounidense Frances Tiafoe , otro que ya no logró avanzar más fue por el británico Andy Murray vencido en la ronda 3 por el canadiense Denis Shapovalov quien llegó hasta la Semifinal.

Otro polémico tenista que se tuvo que retirar por lesión fue el australiano Nick Kyrgios que llegó en individuales hasta la tercera ronda, partido que no pudo finalizar contra el canadiense Félix Auger-Aliassime quien venció en Octavos de Final al alemán A.Zverev en 5 largos sets, el canadiense llego a Cuartos de Final en donde ya no pudo avanzar más contra el italiano Matteo Berrettini.

Y para el final dejamos al suizo y consentido de Wimbledon Roger Federer se sabe que el pasto es una de sus superficies favoritas e iba directo a conquistar su Noveno título en Wimbledon, pero recordemos que apenas en Roland Garros se retiró del torneo luego de tres partidos parece que no quiere esforzar su rodilla más de la cuenta después de dos operaciones en 2020 quedó claro que aún no es el momento de regresar.

Y esta afirmación se refuerza al ver lo que sucedió en Wimbledon en Cuartos de Final perdió ante Hubert Hurkacz, en tres sets seguidos. Ahora está en duda también la participación de Federer en los Olímpicos de Tokio.

Y por último el ganador del Abierto de Australia y el Abierto de Francia el #1 Novak Djokovic después de vencer al canadiense Denis Shapovalov en 3 setsya está listo para su siguiente final contra el italiano Matteo Berrettini quien apenas venció este viernes 9 de julio a Hubert Hurkacz en 4 sets. El favorito nuevamente para este Grand Slam es Novak, este 2021 parece que nada lo detiene.

Del lado de las mujeres la que sorprendió fue Ons Jabeur de Túnez poco a poco representando a las mujeres árabes se va abriendo paso en los circuitos del tenis , en Australia llego a cuartos de final y ahora en Wimbledon venció a Venus Williams , a la española Garbiñe Murguruza y llego hasta cuartos de final donde sucumbió en dos sets finalmente ante Aryna Sabalenka, sin duda no hay que perderle la huella.

Por su parte Serena Williams salió en lágrimas de la cancha nuevamente se le va de las manos por una lesión la oportunidad de ganar otro Grand Slam , apenas en febrero pasado en el Abierto de Australia llegó a Semifinales, en el Abierto de Francia se quedó en la Cuarta Ronda y en Wimbledon no pudo ni terminar su partido en la primer ronda contra Aliaksandra Sasnóvich, esperemos ver a Serena de vuelta recuperada para el US Open.

Otra sorpresa en Wimbledon fue la británica adolescente que causo sensación Emma Raducanu nacida en Canadá emigró a Inglaterra a los 2 años de madre china y padre rumano muchos se preguntan ¿de dónde viene esta joven promesa? pues es interesante su historia ya que es apoyada por la LTA Pro Scholarship Programme se trata de un programa británico de becas que ofrece apoyo de muy alto nivel a jóvenes promesas de 16 a 24 años de edad con potencial de alcanzar niveles entre los mejores 100 en la ATP y WTA en 5 años.

Y vaya que hizo un buen debut llegó hasta Octavos de Final aunque tuvo que abandonar el partido contra la australiana A.Tomljanóvic, parece que fue demasiada presión el torneo para esta chica de 18 años se dijo que por problemas respiratorios ya ni pudo dar rueda de prensa, de hecho la leyenda Joe McEnroe criticó suretiródijo que se vio superada por la situación del torneo y le recordó el caso de la japonesa Naomi Osaka ganadora del Abierto de Australia 2021 , la tenista mejor pagada del mundo que se retiró apenas del Abierto de Francia simplemente ya no pudo más con la presión de lo que implica no solo jugar sino tratar con la prensa y otras cuestiones que conllevan ser una figura pública.

La salud mental es tema serio en cualquier deporte pero quizá ahora en el tenis se ha puesto el tema en primeras planas y no es un tema nuevo o exclusivo de mujeres, para fanáticos de este deporte ya de tiempo atrás seguro recuerdan el caso de Mardy Fish el entonces No.8 en 2012 sufrió un ataque de pánico o ansiedad cuando iba a enfrentar a Roger Federer, en el US Open simplemente ya no se pudo presentar al partido era lo que más había soñado en su vida y no pudo.

Tanta presión le trajo arritmias, problemas de insomnio entre otras cosas es quizá mucho la experiencia por la que pasa ahora Osaka una excelente tenista eso no está en duda y lo único que requieren es tratamiento y respeto de parte de la prensa y fanáticos.

Así las cosas, a la final de Wimbledon mujeres este año llegó la australiana #1 Ashleigh Barty de 25 años edad luego de vencer en la semifinal a la alemana Angelique Kerber en dos sets, curiosamente Barty a la única que venció en 3 sets fue a la española Carla Suárez Navarro quien ya que está de regreso este año en las canchas luego de que apenas en septiembre 2020 fuera diagnosticada con linfoma de Hodgkin.

La otra finalista es la checa Karolina Pliskova. en la semifinal venció en 3 sets a Aryna Sabalenka, sus previos partidos de la primera ronda a los cuartos de final los ganó en dos sets. En el Abierto de Francia llegó a la segunda ronda y en el de Australia hasta la tercera ronda.

La favorita para ganar Wimbledon es la australiana, llegó a Cuartos de final en el Abierto de Australia, ganó el Masters de Miami porque se retiró la canadiense B.Andreescu y en el Abierto de Francia llegó a la segunda Ronda. Ambas son tenistas parecidas con mucha potencia y resistencia se espera una final larga y competida.

Los horarios de la final de mujeres es el sábado 10 de julio a las 8:00 am horario CDMX para la final de hombres la cita es el domingo 11 de julio horario esta por definir.