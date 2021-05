The New Romantics: A Fine Romance, es un increíble documental que te llevará a recorrer aquella época maravillosa de los New Romantics. Sharon Walker, el director de la cinta nos muestra una mirada a los clubes nocturnos de la escena londinense en los años 80 donde se gestó ésta música y estética más fashionista.

El New Romantic o Romantic Wave

Este movimiento entra como un subgénero musical dentro de la new wave británica y estuvo muy enfocado en la moda a inicios de la década de 1980. El género surgió durante el máximo alcance e influencia que tuvo la escena New Wave. Las características que diferenciaron el género en la música fue el uso de los sintetizadores, la ropa glamurosa y el maquillaje tuvo un gran protagonismo entre hombres y mujeres. Entre sus más grandes exponentes refiriéndose al sonido y a la moda fueron por ejemplo, David Bowie y Roxy Music.

Stephen Linard and Michele Clapton on their way to see Spandau Ballet. 1980

El movimiento fue simplemente exquisito, pues la elegancia era lo que se buscaba con el estilo y el maquillaje. Cómo corbatas, zapatos o zapatillas, vestidos extravagantes tipo rococó y barroco; además de portar peinados muy estilizados.

Todo esto y más es narrado en The New Romantics: A Fine Romance. Donde se analiza de principio a fin cómo fue el surgimiento del New Romantic. Desde la música, la estética y la ideología alrededor del movimiento; y lo mejor es que cuenta con testimonios de viva voz por Boy George e integrantes de Visage, Spandau Ballet y Adam And The Ants.

A continuación puedes ver totalmente gratis y completo el documental. Cabe mencionar que no ésta subtitulado, pero aún así es posible deleitarse con éste gran movimiento.

