Flaming Lips en House Of Vans, ¡gratis!

La presentación de The Flaming Lips en House Of Vans resultó una sorpresa para todos los fanáticos que no podrán asistir al Hipnosis 2023 donde presentarán completo su afamados disco «Yoshimi Battles The Pink Robots«. Desde hace ocho años, la banda estadounidense no visitaba nuestro país y el anuncio de su presentación en el festival causó conmoción.

The Flaming Lips en House Of Vans se presentarán de manera gratuita y la única solicitud es completar el registro en su página web para poder acceder a uno de los conciertos más esperados por el público mexicano. Este show será un día previo al festival por lo cual es una gran oportunidad para disfrutar de sus mejores canciones sin ningún costo.

The Flaming Lips es una de las bandas más icónicas, influyentes y vitales del rock alternativo estadounidense. Desde que iniciaron como outsiders de Oklahoma hasta su desarrollo como figura de cultura pop en los añorados años noventa y lograron obtener un estatus dentro de los grupos más respetados del siglo XXI, su trayectoria surrealista es referencia dentro de la música psych-pop.

La banda ha obtenido tres premios GRAMMY, una nominación al Tony y un Disco de Oro certificado por la RIAA por su álbum «Yoshimi Battles The Pink Robots» y fue nombrada la revista Q como una de las «50 Bandas para ver antes de morir». A lo largo de su trayectoria, el grupo ha tenido numerosos cambios de formación a lo largo de su carrera, pero siempre se ha mantenido sostenida por la fuerza creativa de su líder, Wayne Coyne.

No te pierdas esta oportunidad de presenciar un show en vivo de The Flaming Lips en House Of Vans totalmente gratuito si es que no tienes oportunidad de acudir al Festival Hipnosis 2023.