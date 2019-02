FLORENCE + THE MACHINE REGRESARÁ A MÉXICO ESTE AÑO

Por fin, Florence + The Machine regresará a la Ciudad de México luego de su presentación en el Corona Capital 2012.

Lo más probable es que escuchemos High As Hope, su más reciente producción musical con la que nos sorprendió el año pasado, luego de que Florence dio varias entrevistas en donde dijo que este disco es un “hoyo negro” el cual abordará temas como su reciente ruptura amorosa y su alcoholismo.

Este 24 de enero de 2019, Florence + The Machine lanzó un nuevo single, “Moderation”, que había sido presentado previamente en vivo durante la etapa australiana del High As Hope Tour. No aparece en High As Hope. A su vez, se lanzó un lado B, “Haunted House”.

Como parte de la gira norteamericana de High As Hope, Florence Welch y compañía se presentarán el 15 de junio en el Palacio de los Deportes. Y en el flyer también está como invitada especial Beth Ditto.

Los boletos los podrán conseguir a través de Ticketmaster y en taquillas del Palacio de los Deportes.