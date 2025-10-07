Flotilla Global: ¿Por qué tardó la repatriación de los mexicanos?

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmó una victoria diplomática: obtuvo la autorización de Israel para la repatriación segura de los seis connacionales que fueron detenidos la semana pasada mientras integraban la Flotilla Global Sumud, un grupo que intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Aunque la noticia fue un alivio para las familias, el proceso demostró la complejidad de un conflicto que trascendió lo migratorio.

La clave del éxito diplomático de la SRE fue asegurar la repatriación coordinada de los ciudadanos, un proceso legalmente distinto y más favorable que una deportación unilateral. La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que los detenidos «no cometieron ningún delito», lo que validó la postura de la Cancillería de exigir un retorno seguro.

Para asegurar este proceso, México implementó un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del Embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, durante el trayecto de regreso. Esto no solo garantiza la seguridad física de los connacionales, sino que también asegura que el procedimiento final se realice bajo el estricto amparo consular y diplomático.

El retraso de la deportación: choque legal y voluntad política

La tardanza no fue por una violación migratoria simple, sino por la naturaleza política de la interceptación. La ley israelí establece que los detenidos en contextos como el de la flotilla pueden ser deportados en un plazo de 72 horas si no se oponen. Sin embargo, el estatus de la flotilla —una misión humanitaria— generó dudas legales sobre si la detención inicial en aguas internacionales era legítima, dando un peso clave a la defensa diplomática mexicana.

La SRE tuvo que trabajar para asegurar la repatriación voluntaria. El embajador Escanero visitó a los detenidos en el centro de Ketziot para coordinar los detalles y verificar su estado de salud, además de gestionar los medicamentos requeridos. Este proceso de verificación y negociación directa fue lo que impidió que el gobierno israelí procediera a una expulsión rápida y forzosa.

En última instancia, el caso de los mexicanos detenidos demostró que el Tratado de Libre Comercio (TLC) México-Israel y las relaciones bilaterales formales son una herramienta de doble filo: no solo abren mercados, sino que también proporcionan un canal diplomático robusto para gestionar crisis consulares.

Aunque el TLC se enfoca en la liberación de aranceles en bienes y tecnología, su existencia implica un alto nivel de confianza y negociación constante entre ambos gobiernos. La demora en la liberación se debió a un conflicto legal que, de otra forma, habría dejado el destino de los connacionales sujeto únicamente a la jurisdicción israelí, con escasa mediación internacional.

Sin embargo, la SRE pudo ejercer una presión diplomática sostenida—enviando notas y exigiendo visitas consulares— precisamente porque existe una relación bilateral y comercial de mutuo beneficio que Israel valora. En este contexto, la protección consular se convierte en la primera línea de defensa, garantizando que los derechos y la integridad de los ciudadanos mexicanos en el extranjero no sean violados, incluso cuando se enfrentan a un conflicto geopolítico complejo.