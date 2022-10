Flying Lotus compartió el soundtrack de Ozzy’s Dungeon, la parte que dirigió para VHS 99

Flying Lotus no sólo ejerce su oficio en la escena hip hop beat de Los Ángeles, también le ha entrado al mundo del cine, ya que dirigió un segmento de la película de antología de terror V/H/S/99, la cual fue recientemente estrenada con metraje encontrado e inédito. Ahora, el rapero californiano ha lanzado el soundtrack de «Ozzy’s Dungeon», la parte de la cinta donde participó como director.

Dicho fragmento del filme, satiriza un programa de juegos para niños de los 90 (al estilo de Legends of the Hidden Temple) y fue coescrito por FlyLo y Zoe Cooper. La banda sonora acompaña la sensación nostálgica y de baja fidelidad de la película, con énfasis en los sintetizadores que recuerdan a los 8 bits.

Music From The Hit Game Show Ozzy’s Dungeon, es el nombre del soundtrack que fue publicado a través de Warp Records. Esta es la segunda partitura del año para Flying Lotus, después de realizar la banda sonora para la serie documental original de Apple TV +, They Call Me Magic, sobre la leyenda del baloncesto ‘Magic’ Johnson.

El soundtrack de Ozzy’s Dungeon consta de 7 temas, y la duración en total es de casi 7 minutos, ya que los tracks oscilan entre los 50 y los 130 segundos de extensión. Flying Lotus utiliza muestras retro, una producción con muchas melodías victoriosas y bulliciosas. Su ritmo rápido y sonidos un poco desconcertantes establecen un telón de fondo adecuado para ganar un premio, o simplemente estudiar en casa.

La cinta V/H/S/99 es la última película de la saga de antologías de terror, y por el momento solamente está disponible a través de la plataforma Shudder, el servicio de transmisión de terror de AMC. Por su parte, Flying Lotus lanzó a mediados de año los temas “The Room” y “You Don’t Know,” ambos con la participación del cantante de soul, Devin Tracy.