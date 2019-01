BRAN STARK DE GAME OF THRONES EN EL NUEVO VIDEO DE FOALS

La banda inglesa Foals lanzó la canción “Exits“, acompañada de su videoclip oficial. Esta formará parte de Everything Not Saved Will Be Lost—Part 1, el primero de los dos discos que la banda planea sacar este año.

Aprovechando el estreno, la banda anunció que la primera parte del disco estará disponible desde el 8 de marzo. También compartieron su arte de tapa y lista de temas, que podrás ver más abajo.

La segunda parte de Everything Not Saved Will Be Lost llegará durante nuestra primavera. En un comunicado, Yannis Philippakis dijo:

“Son dos mitades de la misma medalla. Pueden ser escuchadas y apreciadas individualmente, pero fundamentalmente son piezas que se acompañan”.

Dirigido por Albert Moya, el video de “Exits” es protagonizado por Christa Théret (Renoir) y Isaac Hempstead Wright (Bren Stark de Game of Thrones). Míralo a continuación:

01. Moonlight

02. Exits

03. White Onions

04. In Degrees

05. Syrups

06 On the Luna

07. Cafe D’Athens

08. Surf Pt.1

09. Sunday

10. I’m Done With The World (& It’s Done With Me)

