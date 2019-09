FOO FIGHTERS, KIM GORDON Y BECK SON ALGUNOS DE LOS ARTISTAS QUE SON PARTE DE LA CAMPAÑA PRO ABORTO LEGAL Y SEGURO

La campaña organizada por Planned Parenthood a favor del aborto legal, libre y seguro, ha sumado a más de 140 artistas estadounidenses que apoyan abiertamente la legalización en todo el país.

Actualmente nos encontramos en un momento en el que la lucha por los derechos humanos está más latente que nunca, el debate alrededor del aborto ha crecido, y son varios los artistas que deciden apoyar gracias al enorme poder de difusión e influencia que tienen.

El gobierno de Donald Trump ha ido en contra de los derechos de la mujer y su derecho a la interrupción del embarazo, aboliendo en varios estados la ley que permite abortar de manera segura y legal, es en este contexto que surge la iniciativa #BansOffMyBody.

Esta iniciativa busca concientizar acerca de la importancia de acceder al aborto, además de hacer frente a todos los políticos que están intentando derogar las leyes actuales que lo permiten.

Esta organización ha contado con el apoyo de diversos artistas estadounidenses de diversos géneros y edades, entre los que se encuentran Foo Fighters, Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age, Beck, Kim Gordon, The 1975, The National, Billie Eilish, Lady Gaga y muchos más.

Algunos de los artistas han invitado a sus fans a firmar la petición y mostrarse a favor de los derechos de las mujeres entre los que se encuentra decidir libremente la maternidad, también buscan dar el siguiente mensaje:

“La libertad es la base de la música. El acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva tiene que ver con esta misma. Porque nadie es libre a menos que controle su propio cuerpo”, expresaron.

La artista Billie Eilish es una de las que ya había hecho pública su postura a favor del aborto y mencionó que le enorgullece ver lo que se está logrando. Ve el video de la campaña aquí.

