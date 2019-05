MÚSICA Y GENTE RARITA EN EL FOREVER ALONE FEST 2019

El festival más importante en latinoamérica dedicado al math-rock, post-rock y otros sonidos raritos, regresa en su quinta edición con la primera visita de And So I Watch You From Afar a México como headliner.

La edición 2019 del Forever Alone Fest viene cargada de un lineup potente, conformado por 10 artistas de Latinoamérica, México, Estados Unidos y Reino Unido, presentando por primera vez en México a La Ciencia Simple (CHI), Millones de Colores (PER), standards (EU) y los ya mencionados And So I Watch You From Afar (UK).

Representando al talento nacional y destacando la diversidad que ha generado estos géneros en el último lustro nos encontramos con Punto de Fuga (GDL), Dead Animals (CHIH), Vyctoria (CDMX), Awful Traffic (TLAX), Kaguu (MTY) y DJ Perro (PUE); estas dos últimas bandas se estarán presentando también en el festival ArcTanGent de Reino Unido, el más importante de su tipo.

Con motivo de su quinto aniversario, el Forever Alone Fest estará cambiando su concepto, incorporando elementos del mundo geek a su experiencia, como son un torneo de Smash Ultimate, torneo de memes, exposición de videojuegos y experiencias VR, exposición de ilustraciones distópicas y un “tiangeeks”.

El festival se llevará a cabo el 1 de junio en Galera, los boletos disponibles desde ya a través de Boletia dándole click aquí.

Las etapas de los boletos se dividen así:

NEGACIÓN: $500 (AGOTADOS)

IRA: $699 (ÚLTIMOS BOLETOS)

NEGOCIACIÓN: $799

DEPRESIÓN: $899

ACEPTACIÓN (DÍA DEL FESTIVAL): $999

YACONIC TE LLEVA AL FOREVER ALONE FEST 2019. ¿CÓMO? ES MUY SENCILLO, SIGUE ESTOS PASOS Y GANA UNO DE NUESTROS PASES DOBLES.

1) Lee esta historia sobre el Kanamara Matsuri y cuéntanos en qué país se desarrolla el festival.

2) Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram, Youtube y haz un screenshot, donde se vea que nos sigues.

3) Comparte el post en tus redes sociales

4) Sé de los primeros en enviar tu respuesta junto con tu nombre completo y el de tu acompañante. Adjunta los screenshots y envía el correo a: promos@yaconic.com, con el asunto: #EnForeverAloneFest2019 y gana uno de nuestros pases dobles.

OJO: Correos enviados sin screenshot o con otro asunto NO serán tomados en cuenta. Los ganadores serán notificados vía correo electrónico.

TE PUEDE INTERESAR

CELEBRA LOS 30 AÑOS DE DISINTEGRATION CON THE CURE

LA NUEVA ESCUELA DE JAZZ GRATUITA EN LA CMDX

MALDITA VECINDAD LANZARÁ DISCOS Y DOCUMENTAL POR SUS 30 AÑOS

JUNGLE LANZÓ EL VIDEO PARA EL SENCILLO ‘CASIO’

LA EQUIDAD EN EL LINE UP DE PRIMAVERA SOUND 2019