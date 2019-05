TODO SOBRE FORTNITE: LA DROGA DE LA GENERACIÓN Z

Seguramente más de uno nacido después del año 2000 habrá escuchado qué eso esto de Fortnite, para los que no saben de qué se trata es este artículo es un videojuego que desarrolló Epic Games en 2017. Es extremadamente popular quizá en parte porque es gratis – Battle Royale-, lo pueden encontrar en PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Android, iOS y Mac. Aunque debo decir no es del todo gratis es el tipo de juego en el que dentro del juego se pueden hacer compras y vaya que los jugadores hicieron compras las cifras en 2018 por concepto de estas ventas sumaron aproximadamente 300 millones de dólares.

Fortnite se puede jugar en dos modalidades:

“Salvar el Mundo” o Save the World, este juego es cooperativo para 4 jugadores en este los humanos luchan contra enemigos que controla la computadora, se le conoce como modalidad JcE –jugador contra entorno- ó PvE en inglés – player vs environment– . La historia en breve del juego trata de que el 98% de la población desaparece por una extraña tormenta solo queda un 2% de la población, los jugadores deberán luchar por salvar a los que sobrevivieron, acabar con la tormenta y terminar con una especie de zombies que se llaman Husks.

Aquí se trata de explorar locaciones aleatorias, leer mapas, diseñar todo tipo de armas, trampas, artefactos, luchar contra monstruos y construir edificaciones. Este juego se puede comprar una vez que descargas gratis Batalla Campal, aunque Epic Games prometió que en 2018 sería gratis, lo cierto es que dijo que hubo un retraso en el lanzamiento gratis y al día de hoy en 2019 hay que pagar por Save the World unos $39.99 USD = 600 pesos, si tienen suerte y lo encuentran en oferta al 50% unos $19.99 USD = 300 pesos; los gamers dicen que lo vale.

Batalla Campal o Battle Royale es el más popular y gratuito. En este 100 jugadores son lanzados a una isla desde un tipo autobús de combate. Esta modalidad se le conoce como JcJ – jugador contra jugador- ó en inglés PvP –player vs player– . Una vez en la isla deberán de buscar armas y equipo para poder sobrevivir y van contra el reloj ya que se aproxima una tormenta a la isla la cual desaparecerá.

Descrito así suena simple es algo más complejo que esto, para sobrevivir debes saber desde el punto en donde debes aterrizar en el mapa, conocer el terreno, técnicas de construcción, conseguir armas, equipo, material curativo de lo contrario muy probablemente morirás en los primeros minutos.

La moneda virtual del juego se llama V-Bucks y te servirán para adquirir los pases de batalla o battle passes, son una especie de upgrades esos pases te pondrán retos o desafíos nuevos que al ganar tendrás acceso a armaduras o atuendos con un look más sofisticado, artefactos, planeadores, mascotas, armas, bailes, etcétera. Es importante destacar que con los V-Bucks no puedes comprar nada que te de ventajas competitivas todo es para fines estéticos.

Para darse una idea así están los costos:

1000 V-Bucks = 9.99 dólares o 191 pesos

2500+300 bonus = 24.99 dólares o 478 pesos

4000+1000 bonus = 39.99 dólares o 765 pesos

10000+3500 bonus= 99.99 dólares o 1, 912 pesos

En la temporada 9 un Pase de Batalla te cuesta 950 V-Bucks, un Paquete de Batalla sale en 2800 V-Bucks y si quieres comprar 100 niveles cada nivel te costará 150 V-Bucks. Si acaba la temporada te quedas con todo lo que ganaste.

Epic Games, recomienda a sus jugadores no dejarse engañar por links o páginas que ofrecen V-Bucks gratis, hay forma de conseguirlos gratis pero puede ser a través de la compra de Salvar el Mundo. Para evitar ser víctima de cualquier fraude se recomienda adquirirlos por distribuidores autorizados y por el sitio oficial Fortnite.com

Sobre su popularidad los números hablan por sí solos cerca de 130 millones de jugadores a nivel mundial, millones están jugándolo al mismo tiempo.

Alguna de las características destacables es que a pesar de que es un juego en el que hay disparos y armas, el tipo de violencia no es muy gráfica, visualmente es muy atractivo así como lo son los personajes y bailes. Otra de las características es que los jugadores pueden hablar entre sí.

Mucha polémica ronda en torno al juego, sobretodo de padres de familia preocupados de que sus niños interactúen con extraños en este juego, hay un debate sobre la edad a la que se le debe permitir a un niño jugarlo ya queda a juicio de cada quien. No hay desnudez, ni violencia muy gráfica o gore el peligro más inminente es que un niño pudiese dar información personal a un extraño o que escuche palabras altisonantes o no aptas a su edad.

Otra polémica es la adicción que genera, adolescentes y adultos que están pegados entre 4 y 6 horas al juego. Incluso ya es un juego prohibido en los vestidores de algunos equipos de la MLB como los Red Sox, les prohibieron a los beisbolistas jugarlo porque parece que estaba contribuyendo a su bajo rendimiento, lo mismo ha pasado con futbolistas profesionales, jugadores de NHL, NFL y NBA han confesado jugar hasta tarde y no tener el descanso adecuado y no se trata de satanizar al juego. El juego es atractivo y si lo juegan menores de edad si es recomendable la supervisión de sus padres y para los mayores ya les advertimos podría ser adictivo.

Actualmente este 2019 Fortnite va en su Temporada 9 – cada temporada dura unas 10 semanas-, el último parche es el 9.10, añadieron nuevas skins, objetos, herramientas, mochilas y varios jugadores destacan un aspecto más futurista. Al final es gratis y porque no intentar jugarlo.

