Las fotografías ganadoras del concurso Sony World Photography Awards 2022

El concurso de fotografía Sony World Photography Awards 2022 se llevó a cabo este año y el mes pasado se dieron a conocer a los ganadores absolutos. Se trata de uno de los certámenes de fotografía más prestigiosos del mundo, donde se seleccionan las mejores imágenes entre más de 170.000 participantes. En la competencia se enfrentan fotógrafos de más 195 países del mundo, pero solo se eligen 10 imágenes únicas y excepcionales que se ajustan a cada una de las 10 categorías de su competición abierta.

Las categorías fotográficas son muy parecidas al Wordl Press Photo, pues lo conforman retratos, series documentales, naturaleza, arquitectura y landscape. Revisa a los ganadores e inspírate para seguir creando si eres un fotógrafo o si estás por aventurarte en este mundo.

Photographer of the Year y Portraiture

Adam Ferguson, el fotógrafo australiano presentó su serie ‘Migrantes’. Y la técnica que usó fue preparar una cámara de formato medio y le dio a cada protagonista el cable disparador para que ellos hicieran la fotografía. Fue todo un ritual, pues el fotógrafo convivió y se volvió muy cercano con los migrantes para obtener estos resultados.

El trabajo de Ferguson es conocido por explorar en diversas series el conflicto y las implicaciones de las guerras posteriores al 11 de septiembre.

Architecture and design

En la categoría de arquitectura y diseño los ganadores fueron:

Domagoj Burilović originario de Croacia por su serie ‘Dorf’.

Creative

Alnis Stalke de Letonia por su serie ‘Mellow Apocalypse’.

Documentary Projects

Jan Grarup originario de Dinamarca, con su serie ‘The Children of the Financial Collapse in Venezuela’.

Environment

Shunta Kimura (Japón) por su serie ‘Living in the Transition’.

Landscape

El ganador fue Lorenzo Poli de Italia, con su serie ‘Life on Earth’.

Portfolio

La fotografía ganadora fue realizada por Hugh Fox (Reino Unido) por su presentación ‘Portfolio’.

Sport

En la categoría de deportes destacó Ricardo Teles de Brasil por su serie ‘Kuarup’.

Still Life

Haruna Ogata (Japón) y Jean-Etienne Portail (Francia) por sus series ‘Constellation’.

Wild life & Nature

Milan Radisics (Hungría) por su serie ‘The Fox’s Tale’.